Wrestling: Aurora Class 5A/4A state tournament results, Day Two

Grandview senior Armando Santillan, back, won twice in the consolation bracket of the 2017 Class 5A state wrestling tournament on Feb. 17, 2017, and is one of 13 Aurora wrestlers still alive to play going into the final day of the tournament. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | Team scores and full Aurora championship and consolation bracket results from the second day of the 2017 Class 5A/4A state wrestling tournament, held on Feb. 17, 2017, at the Pepsi Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2017 CLASS 5A STATE WRESTLING TOURNAMENT

Team scores: 1. Pomona 148.5 points; 2. Grand Junction 103.5; 3. Brighton 81.5; 4. Poudre 78; 5. Coronado 74.5; 6. CHEROKEE TRAIL 72; 7. Ponderosa 66.5; 8. Castle View 60; 9. GRANDVIEW 51.5; 10. Rocky Mountain 41.5; 11. Arvada West 39.5; 12. Monarch 39; 13. Broomfield 37; T14. Adams City 34; T14. Lakewood 34; 16. Mountain Vista 26.5; 17. Legacy 25; 18. Doherty 20; 19. Prairie View 19; 20. Fossil Ridge 16; T21. Douglas County 12; T21. Fruita Monument 12; 23. ThunderRidge 11; T24. Mountain Range 9; T24. Rampart 9; 26. OVERLAND 8.5; 27. Palmer 8; T28. SMOKY HILL 7; T28. Cherry Creek 7; T28. Fairview 7; T28. Fort Collins 7; T28. Fountain-Fort Carson 7; T28. Legend 7; T34. Arapahoe 6; T34. Northglenn 6; T36. RANGEVIEW 5; T36. Greeley West 5; T38. REGIS JESUIT 4; T38. Bear Creek 4; T38. Chaparral 4; T41. HINKLEY 3; T41. Chatfield 3; T41. Denver East 3; 44. GATEWAY 2; T45. Centaurus 1; T45. Denver South 1; AURORA CENTRAL & EAGLECREST among eight teams with no score

AURORA CLASS 5A CHAMPIONSHIP SEMIFINAL RESULTS

160 pounds (5A): JOSH RICHARDSON (CHEROKEE TRAIL) dec. Aidan Funk (Legacy), 5-4 (3OT)

182 pounds (5A): Jimmy Weaver (Coronado) dec. TYLER ROSS (GRANDVIEW), 4-2

195 pounds (5A): ZEKE SILVA (CHEROKEE TRAIL) pinned Duncan Heath (Fairview), 4:46

220 pounds (5A): MAX GONZALES (CHEROKEE TRAIL) pinned Angelo Arellano (Pomona), 2:50

285 pounds (5A): GABRIEL BAUMGARTNER (GRANDVIEW) dec. Hayden Still (Lakewood), 7-1

AURORA CLASS 5A CHAMPIONSHIP QUARTERFINAL RESULTS

113 pounds (5A): Stephen Debelko (Coronado) won in injury time over GIOVANI FEDERICO (GRANDVIEW)

120 pounds (5A): Darren Green (Broomfield) dec. ISAIAH BRADLEY (OVERLAND), 6-2

132 pounds (5A): Dayton Marvel (Arvada West) maj. dec. DAVID RIVERA (CHEROKEE TRAIL), 8-0

138 pounds (5A): KJ Kearns (Coronado) maj. dec. BLAKE THOMAS (GATEWAY), 12-2

145 pounds (5A): Parker Benekas (Ponderosa) dec. DERON SOLOMON (RANGEVIEW), 5-3

160 pounds (5A): JOSH RICHARDSON (CHEROKEE TRAIL) pinned BRANDON MINEAR (REGIS JESUIT), 5:31

182 pounds (5A): TYLER ROSS (GRANDVIEW) pinned Alec Hargreaves (Rocky Mountain), 5:17

182 pounds (4A): Myles Wilson (Glenwood Springs) pinned JAYDEN SMITH (VISTA PEAK), 0:43

195 pounds (5A): Brendon Woolsey (Prairie View) dec. ROBERT WOODS (GRANDVIEW), 3-2 (3OT)

195 pounds (5A): ZEKE SILVA (CHEROKEE TRAIL) pinned Keegan Bailey (Fruita Monument), 3:29

220 pounds (5A): MAX GONZALES (CHEROKEE TRAIL) dec. Ian Helwick (Brighton), 5-1

285 pounds (5A): GABRIEL BAUMGARTNER (GRANDVIEW) pinned David Nuriyav (Castle View), 5:37

285 pounds (5A): Tanner Aiken (Brighton) pinned DAVIONE MARSHALL (CHEROKEE TRAIL), 3:34

285 pounds (5A): Brandon Micale (Pomona) pinned RYAN CAMPBELL (SMOKY HILL), 0:23

AURORA SECOND ROUND CONSOLATION MATCHES

106 pounds (5A): Lance Peltier (Rampart) maj. dec. GRANT BRADLEY (OVERLAND), 11-1

113 pounds (4A): DILAN ESPARZA (VISTA PEAK) dec. Kasey Gault (Thompson Valley), 7-3

113 pounds (5A): GIOVANI FEDERICO (GRANDVIEW) dec. Bo Cole (Cherry Creek), 8-1

120 pounds (5A): Alex Scott (Monarch) dec. ISAIAH BRADLEY (OVERLAND), 9-5

132 pounds (5A): ARMANDO SANTILLAN (GRANDVIEW) tech. fall Austin McFadden (Prairie View), 15-0

132 pounds (5A): Mitch Mueller (Legacy) pinned DAVID RIVERA (CHEROKEE TRAIL), 4:58

138 pounds (5A): DYLAN RANIERI (GRANDVIEW) pinned BLAKE THOMAS (GATEWAY), 2:04

138 pounds (5A): Estevan Maldonado (Arvada West) dec. SERJ CHAVEZ (HINKLEY), 3-2

145 pounds (5A): DERON SOLOMON (RANGEVIEW) dec. Abita Obika (Centaurus), 3-1

152 pounds (5A): Kai Blake (Cherry Creek) dec. BRIAN HODES (REGIS JESUIT), 8-5

152 pounds (5A): Ethan Blake (Legend) dec. GRADY COLGAN (GRANDVIEW), 9-4

160 pounds (5A): Jay Skalecki (Grand Junction) dec. BRANDON MINEAR (REGIS JESUIT), 7-3

182 pounds (4A): Jose Medrano (Palisade) dec. JAYDEN SMITH (VISTA PEAK), 6-4

195 pounds (5A): ROBERT WOODS (GRANDVIEW) dec. Doug Mills (Pomona), 6-4

195 pounds (5A): KAELIN CHIN (OVERLAND) dec. Brennen Houchin (Fossil Ridge), 10-3

285 pounds (5A): RYAN CAMPBELL (SMOKY HILL) pinned Jonathan Kitzano (Rampart), 0:31

285 pounds (5A): Arnulfo Alvarado (Adams City) pinned DAVIONE MARSHALL (CHEROKEE TRAIL), 2:51

AURORA FIRST ROUND CONSOLATION MATCHES

106 pounds (5A): GRANT BRADLEY (OVERLAND) tech. fall Zach Hacker (Monarch), 15-0

113 pounds (4A): DILAN ESPARZA (VISTA PEAK) maj. dec. Jose Perez (Skyline), 14-2

113 pounds (5A): Bo Cole (Cherry Creek) dec. BRYAN FIERRO (RANGEVIEW), 3-2

120 pounds (5A): Remington McLean (Fruita Monument) maj. dec. OCTAVIO LOPEZ (AURORA CENTRAL), 13-3

126 pounds (4A): Jay McLaughlin (Thompson Valley) dec. TRISTAN CURTIS (VISTA PEAK), 11-6

132 pounds (5A): ARMANDO SANTILLAN (GRANDVIEW) pinned Roger Meyer (Mountain VIsta), 2:27

138 pounds (5A): SERJ CHAVEZ (HINKLEY) pinned Estevan Maldonado (Arvada West), 2:55

138 pounds (5A): Zach Szotak (Doherty) pinned SEAN KELLY (OVERLAND), 1:59

138 pounds (5A): DYLAN RANIERI (GRANDVIEW) pinned TYLER MACCAGNAN (EAGLECREST), 2:53

145 pounds (5A): Bode Marvel (Arvada West) maj. dec. SHEM BROWN (GRANDVIEW), 14-0

152 pounds (5A): GRADY COLGAN (GRANDVIEW) dec. Daniel Turco (Ponderosa), 7-5

152 pounds (5A): BRIAN HODES (REGIS JESUIT) maj. dec. Zachary Cosby (Mountain Range), 13-2

195 pounds (5A): KAELIN CHIN (OVERLAND) pinned John Boyer (Arvada West), 1:40