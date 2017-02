Wrestling: Aurora Class 5A/4A state first round results, team scores

Gateway senior Blake Thomas, left, ties up with Overland senior Sean Kelly during the second period of an all-Aurora 138-pound match during the first round of the 2017 Class 5A state wrestling tournament on Feb. 16, 2017, at the Pepsi Center in Denver. Thomas rallied for a 6-5 win to join 14 other first round winners from Aurora programs. The tournament continues with championship quarterfinals at 12:45 p.m. Feb. 17. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

DENVER | Team scores and individual results through the first round of the Class 5A & 4A state wrestling tournaments held Feb. 16, 2017, at the Pepsi Center. Aurora teams and wrestlers bold and uppercased:

2017 CLASS 5A/4A STATE WRESTLING TOURNAMENT

Team scores: 1. Brighton 31 points; 2. Pomona 28.5; 3. Poudre 26; 4. Grand Junction 25.5; 5. Coronado 18; 6. CHEROKEE TRAIL 16; 7. Adams City 15; 8. Castle View 14.5; T9. GRANDVIEW 12; T9. Broomfield 12; 11. Rocky Mountain 11; 12. Ponderosa 10.5; T13. Fossil Ridge 10; T13. Prairie View 10; 15. Monarch 9; 16. Arvada West 8.5; T17. Lakewood 8; T17. Legacy 8; T19. Douglas County 6; T19. Mountain Vista 6; T19. ThunderRidge 6; T22. RANGEVIEW 4; T22. SMOKY HILL 4; T22. Chaparral 4; T22. Fruita Monument 4; T22. Greeley West 4; T22. Legend 4; T22. Rampart 4; T31. Fountain-Fort Carson 3; T31. Mountain Range 3; T31. Palmer 3; T34. GATEWAY 2; T34. OVERLAND 2; T34. REGIS JESUIT 2; T34. Fairview 2; T34. Fort Collins 2; T34. Northglenn 2; AURORA CENTRAL, EAGLECREST, HINKLEY among 13 teams with no score

AURORA 5A/4A FIRST ROUND MATCH RESULTS

106 pounds (5A): Presley Madril (Broomfield) dec. GRANT BRADLEY (OVERLAND), 7-2

113 pounds (4A): Brendan Byrnes (Discovery Canyon) maj. dec. DILAN ESPARZA (VISTA PEAK), 11-2

113 pounds (5A): GIOVANI FEDERICO (GRANDVIEW) dec. Christian Deherrera (Rocky Mountain), 6-0

113 pounds (5A): Justin Pacheco (Pomona) pinned BRYAN FIERRO (RANGEVIEW), 0:54

120 pounds (5A): ISAIAH BRADLEY (OVERLAND) dec. Remington McLean (Fruita Monument), 4-0

120 pounds (5A): Darren Green (Broomfield) pinned OCTAVIO LOPEZ (AURORA CENTRAL), 3:52

126 pounds (4A): Jaxon Garroutte (Pueblo County) maj. dec. TRISTAN CURTIS (VISTA PEAK), 12-2

132 pounds (5A): DAVID RIVERA (CHEROKEE TRAIL) pinned Skyler Calderoni (Fairview), 4:513

132 pounds (5A): Justin Lamb (Poudre) dec. ARMANDO SANTILLAN (GRANDVIEW), 3-1

138 pounds (5A): Jacob Greenwood (Poudre) pinned DYLAN RANIERI (GRANDVIEW), 3:41

138 pounds (5A): David Opheim (ThunderRidge) dec. TYLER MACCAGNAN (EAGLECREST), 8-5

138 pounds (5A): Parker McQuade (Monarch) dec. SERJ CHAVEZ (HINKLEY), 4-2

138 pounds (5A): BLAKE THOMAS (GATEWAY) dec. SEAN KELLY (OVERLAND), 6-5

145 pounds (5A): DERON SOLOMON (RANGEVIEW) pinned Bode Marvel (Arvada West), 5:59

145 pounds (5A): Parker Benekas (Ponderosa) maj. dec. SHEM BROWN (GRANDVIEW), 11-0

152 pounds (5A): Gavin Deaguero (Adams City) dec. BRIAN HODES (REGIS JESUIT), 9-3

152 pounds (5A): Preston Renner (Grandview) dec. GRADY COLGAN (GRANDVIEW), 8-4

160 pounds (5A): JOSH RICHARDSON (CHEROKEE TRAIL) dec. Korry Tunnicliff (Ponderosa), 8-1

160 pounds (5A): BRANDON MINEAR (REGIS JESUIT) dec. Alan Studt (Fort Collins), 9-5

182 pounds (4A): JAYDEN SMITH (VISTA PEAK) maj. dec. Tanner Henderson (Pueblo West), 13-1

182 pounds (5A): TYLER ROSS (GRANDVIEW) pinned Ruslan Nuriyev (Castle View), 3:00

195 pounds (5A): ROBERT WOODS (GRANDVIEW) dec. Tyler Duff (Heritage), 4-2

195 pounds (5A): Keegan Bailey (Fruita Monument) pinned KAELIN CHIN (OVERLAND), 4:23

195 pounds (5A): ZEKE SILVA (CHEROKEE TRAIL) pinned John Boyer (Arvada West), 0:36

220 pounds (5A): MAX GONZALES (CHEROKEE TRAIL) pinned Adam Sepan (Castle View), 0:14

285 pounds (5A): GABRIEL BAUMGARTNER (GRANDVIEW) pinned Dominic Montoya (Cherry Creek), 3:26

285 pounds (5A): DAVIONE MARSHALL (CHEROKEE TRAIL) dec. Jonathan Engle (Fort Collins), 8-2

285 pounds (5A): RYAN CAMPBELL (SMOKY HILL) pinned Gavin McCurry (Arvada West), 3:04