Wrestling: 2018 Class 5A/4A state wrestling tournament pairings

AURORA | Pairings involving Aurora wrestlers for the Class 5A & 4A state wrestling tournament, Feb. 15-17, 2018, at the Pepsi Center in Denver, as released by the Colorado High School Activities Association. Aurora wrestlers are bold and uppercased:

CLASS 5A

106 pounds: Upper bracket — Dion Velasquez, jr., Greeley West (18-13) vs. Wyatt Yapoujian, soph., Pomona (32-7); Alec Beltran, soph., Horizon (28-6) vs. Jaron Mahler, fr., Ponderosa (34-10); ANDREW CHILTON, SOPH., CHEROKEE TRAIL (34-9) vs. CAELEB KNOLL, SOPH., EAGLECREST (43-5); Lance Johnson, soph., Rocky Mountain (22-13) vs. Kenny Sailas, fr., Brighton (41-4); Lower bracket — Aidan Lenz, fr., Castle View (27-16) vs. Vince Cornella, fr., Monarch (33-3); Kieran Thompson, fr., Grand Junction (31-10) vs. Armando Garcia, fr., Denver East (32-11); Mitchell Romero, jr., Arvada West (32-10) vs. Dylan McChesney, sr., Northglenn (32-9); Dominic Salazar, soph., Westminster (17-7) vs. Max Black, fr., Douglas County (37-2)

113 pounds: Upper bracket — Hunter Geist-Sanchez, jr., Fossil Ridge (19-17) vs. Dawson Collins, soph., Grand Junction (30-3); Ricky Nava, sr., Northglenn (9-2) vs. Presley Madril, jr., Broomfield (35-10); Hunter Carr, soph., Mountain Range (36-7) vs. ALEX SANTILLAN, SOPH., GRANDVIEW (27-10); Mark Grice, jr., Prairie View (20-18) vs. Ryan Kuykendall, fr., Monarch (24-12); Lower bracket — GRANT BRADLEY, SOPH., OVERLAND (22-4) vs. Jose Cerda, fr., Denver East (36-9); Jarron Martinez, sr., Brighton (15-3) vs. Dean Noble, soph., Poudre (31-6); Dylan Kruse, soph., Arvada West (19-10) vs. Josh Plantz, sr., Horizon (21-7); Elias Gonzalez, soph., Pomona (17-12) vs. Adrian Marquez, jr., Castle View (34-6)

120 pounds: Upper bracket — Aiden Okamura, soph., ThunderRidge (27-14) vs. Malik Heinselman, sr., Castle View (42-2); BRYAN FIERRO, SR., RANGEVIEW (33-9) vs. Lucas Hefner, soph., Rocky Mountain (22-8); Michael Lopez, jr., Arvada West (26-15) vs. Noah Vigil, sr., Northglenn (42-5); Thomas Dixon, sr., Ponderosa (7-7) vs. Walker Heckendorf, soph., Poudre (26-13); Lower bracket — Jordan Griego, sr., Adams City (25-16) vs. Justin McCoy, jr., Brighton (28-9); Aaron Fuller, jr., Chatfield (34-6) vs. GIOVANI FEDERICO, SR., GRANDVIEW (29-9); Trey Johnson, jr., Chaparral (30-7) vs. Keegan Hoffman, jr., Legacy (33-8); Max Franz, soph., Cherry Creek (26-17) vs. Justin Pacheco, jr., Pomona (30-9)

126 pounds: Upper bracket — Adin Weaver, soph., Mountain Vista (19-12) vs. FABIAN SANTILLAN, JR., GRANDVIEW (40-4); Anthony Gallegos, soph., Pomona (16-9) vs. DRAKE DAVIS, SR., CHEROKEE TRAIL (37-12); Angel Flores, soph., Coronado (40-7) vs. Joey Joiner, soph., Legacy (30-7); ISAIAH BRADLEY, JR., OVERLAND (34-5) vs. Taylor Vasquez, jr., Fountain-Fort Carson (32-12); Lower bracket — Daniel Joey Shaw, jr., Doherty (27-16) vs. Nicholas Gonzales, sr., Adams City (35-4); Mason Morales, sr., Prairie View (18-14) vs. Traevin Osborn, fr., Ponderosa (24-14); G’Avonti Patton, sr., Brighton (24-7) vs. Joseph Enocksen, jr., Bear Creek (42-8); Christian DeHerrera, soph., Rocky Mountain (23-13) vs. Alex Alvarez, jr., Poudre (39-8)

132 pounds: Upper bracket — Jared Cabunoc, jr., Douglas County (36-14) vs. Theorius Robison, jr., Pomona (36-1); Roger Meyer, jr., Mountain Vista (22-15) vs. DAVID RIVERA, JR., CHEROKEE TRAIL (34-8); Bryson Krohn, sr., Brighton (28-12) vs. ANTONIO SEGURA, FR., REGIS JESUIT (33-5); Anthony Martinez, soph., Denver East (34-10) vs. Darren Green, soph., Broomfield (41-4); Lower bracket — Joe Connor, fr., Fort Collins (22-17) vs. Job Greenwood, jr., Poudre (37-5); Johnny Murphy, sr., Rocky Mountain (28-8) vs. Aaron Pacheco, sr., Chaparral (36-5); Dylan Owens-Hailey, sr., Palmer (33-6) vs. Randy Myers, fr., Castle View (42-7); Kevin Luker, jr., Legacy (32-15) vs. Dayton Marvel, sr., Arvada West (30-2)

138 pounds: Upper bracket — Benjamin Bancroft, soph., Rampart (26-15) vs. Colton Yapoujian, jr., Pomona (41-5); Bode Marvel, jr., Arvada West (24-14) vs. Maverick Keigher, sr., Doherty (41-6); Talen Valerio, soph., Grand Junction (14-9) vs. Cole Polluconi, sr., Monarch (35-7); Trey Hardy, soph., Rocky Mountain (20-14) vs. Bailey Fitzgerald, jr., Castle View (29-9); Lower bracket — Zach Klingner, sr., Fossil Ridge (33-12) vs. Joseph Valdez, jr., Thornton (34-7); Abram Bell, jr., Chaparral (33-10) vs. Joseph Deaguero, soph., Adams City (32-11); Johnny Lopez, sr., Coronado (27-8) vs. MATTHEW FRYE, JR., GRANDVIEW (34-9); Khalid Peters, jr., Fountain-Fort Carson (11-11) vs. Brody Lamb, sr., Poudre (40-3)

145 pounds: Upper bracket — Colton Frost-Bryant, jr., Ralston Valley (36-13) vs. Jacob Greenwood, sr., Poudre (31-1); Jorge Valdez, jr., Brighton (24-14) vs. Erik Cumley, jr., Legend (35-9); Tate Martinez, sr., Rocky Mountain (23-6) vs. Garrett Hatch, sr., Arvada West (19-11); Cody Ginther, fr., Fossil Ridge (20-15) vs. DYLAN RANIERI, JR., GRANDVIEW (40-9); Lower bracket — SPENCER OHU, SOPH., RANGEVIEW (4-2) vs. KJ Kearns, jr., Coronado (41-4); Dakota Key, soph., Legacy (31-13) vs. Lance Royal, sr., Bear Creek (32-10); Tony Llamido, jr., Doherty (31-7) vs. Dennon Parks, sr., Highlands Ranch (24-4); Marquez Salazar, jr., Adams City (22-15) vs. Dylan Martinez, sr., Grand Junction (36-3)

152 pounds: Upper bracket — Kayden Johnson, soph., Ponderosa (24-15) vs. Josiah Rider, sr., Grand Junction (32-0); Matthew Paulsen, sr., Arapahoe (25-15) vs. Zack Szostak, sr., Doherty (35-8); ABEL AMBRIZ, JR., CHEROKEE TRAIL (35-14) vs. Franklin Cruz, fr., Pomona (25-6); Caden Crosby, sr., Arvada West (10-11) vs. Christian Lofton, sr., Broomfield (29-12); Lower bracket — Neil David, jr., Rocky Mountain (22-14) vs. Parker McQuade, sr., Monarch (30-6); GRADY COLGAN, SR., GRANDVIEW (32-14) vs. Austin McFadden, jr., Prairie View (40-6); Kevin Danfelser, sr., Cherry Creek (20-13) vs. TYLER MACCAGNAN, JR., EAGLECREST (26-9); Austin Yeager, jr., Fossil Ridge (27-12) vs. Gavin Deaguero, sr., Adams City (35-6)

160 pounds: Upper bracket — Alonzo Leal, sr., Poudre (11-10) vs. Gabe Dinette, sr., Lakewood (35-2); Thomas Olson, sr., Adams City (21-17) vs. Austin Kelchen, jr., Douglas County (31-5); BRANDON GUSTAFSON, SR., OVERLAND (26-12) vs. Gage Bernall, fr., Pomona (19-7); Aramus Schuster, sr., Thornton (28-11) vs. Earl Camero Manzanares, sr., Chatfield (39-6); Lower bracket — Ty Walker, jr., Fruita Monument (22-15) vs. Preston Renner, sr., Broomfield (40-8); Grady Funk, soph., Legacy (22-16) vs. Nathan Baca, sr., Brighton (38-8); JULIUS BOIMAH, JR., CHEROKEE TRAIL (35-10) vs. Mitchell Bond, soph., Prairie View (37-12); Mason Hogan, sr., Bear Creek (19-8) vs. Josh Betts, sr., Rocky Mountain (29-6)

170 pounds: Upper bracket — John (Mike) Pinkerton, jr., Rock Canyon (18-7) vs. Parker Benekas, sr., Ponderosa (39-7); Angel Mata, sr., Centaurus (22-15) vs. Kai Blake, jr., Cherry Creek (41-5); Nate Prichard, sr., Monarch (29-12) vs. Tarron Adams, sr., Brighton (32-8); Antonio Welch-Soto, soph., Broomfield (15-10) vs. Christian Rowell, sr., Adams City (38-7); Lower bracket — Logan Maslanik, jr., Doherty (27-15) vs. Jay Skalecki, jr., Grand Junction (33-5); Brock Bernall, sr., Pomona (7-7) vs. BRICE HARTZHEIM, JR., GRANDVIEW (34-12); Dakota Barela, sr., Heritage (25-6) vs. EMERY BEMIS, SOPH., HINKLEY (28-12); Kyle Stalder, sr., Fountain-Fort Carson (26-13) vs. Aidan Funk, sr., Legacy (36-8)

182 pounds: Upper bracket — Niko Suazo, sr., Adams City (11-11) vs. Tate Samuelson, sr., Castle View (39-3); Levi Fry, fr., Brighton (31-12) vs. Jaret Strasheim, sr., ThunderRidge (35-5); Elijah Olson, soph., Arvada West (27-13) vs. Nathan Meyer, sr., Fossil Ridge (36-5); MICAH STERLING, JR., EAGLECREST (23-14) vs. Cade Fries, sr., Legend (24-10); Lower bracket — MATTHEW SHRIVER, SR., RANGEVIEW (30-7) vs. Drian Hays, sr., Legacy (40-7); Jake Bennett, jr., Rocky Mountain (10-6) vs. Drew Worthley, sr., Broomfield (37-6); Jason Portillo, sr., Ponderosa (12-13) vs. Delson Pyland, jr., Fruita Monument (22-14); Patrick Golden, jr., Poudre (27-13) vs. Seth Latham, sr., Grand Junction (38-1)

195 pounds: Upper bracket — Erik Padilla, jr., Thornton (15-24) vs. Jayden Woodruff, sr., Ponderosa (42-6); Keegan Bailey, jr., Fruita Monument (24-4) vs. Brandon Wills, sr., Legacy (30-14); Keaton Adams, sr., Doherty (23-13) vs. Donaven Palacio, jr., Northglenn (25-15); Bryant Walker, soph., Broomfield (25-17) vs. John Boyer, sr., Arvada West (23-11); Lower bracket — Artem Rusakov, sr., Chatfield (38-9) vs. Alec Heargreaves, soph., Rocky Mountain (30-6); Caid Lopez, soph., Grand Junction (14-9) vs. JOE RENNER, SOPH., GRANDVIEW (35-12); Troy Corneal, jr., Brighton (28-9) vs. KAELIN CHIN, SR., OVERLAND (35-5); Efrain Tinoco, sr., Adams City (13-10) vs. Cole Yung, sr., Poudre (35-9)

220 pounds: Upper bracket — Riley Schell, sr., Arapahoe (23-11) vs. Mason Watt, sr., Broomfield (44-2); Will Ponder, jr., Monarch (23-10) vs. Santana Solano, jr., Brighton (34-8); Adam Lynch, soph., Legacy (17-7) vs. Roberto Lopez, jr., Denver South (29-8); WILL WIKOWSKY, SR., GRANDVIEW (27-12) vs. Doug Mills, sr., Pomona (25-10); Lower bracket — Michael Inouye, sr., Lakewood (23-13) vs. DAVIONE MARSHALL, SR., CHEROKEE TRAIL (36-6); Levi Womack, sr., Fruita Monument (22-15) vs. Micah Smith, sr., Douglas County (39-4); DAVID HOAGE, JR., SMOKY HILL (22-5) vs. Trenton Suazo, jr., Northglenn (25-12); Siandre Agaalii, jr., Doherty (23-10) vs. Hunter Tobiasson, jr., Grand Junction (35-3)

285 pounds: Upper bracket — Jason Washington, jr., Arapahoe (20-10) vs. Cohlton Schultz, jr., Ponderosa (46-0); Jon Engle, sr., Fort Collins (29-8) vs. Zach Schraeder, fr., Columbine (27-7); Aron Baugh, jr., Legacy (27-14) vs. Hayden Still, sr., Lakewood (19-4); GIOVANNY BEAGUE, SR., GRANDVIEW (24-13) vs. Brandon Hodge, sr., Pomona (25-8); Lower bracket — Nico Gonzalez, sr., Mountain Vista (28-12) vs. Weston Mayer, sr., Poudre (32-9); Adam Sepan, jr., Castle View (30-15) vs. Colin Lavell, jr., Legend (29-14); Michael Fenton, sr., Mountain Range (17-5) vs. Michael DeCamillis, sr., Broomfield (21-5); Jackson Webber, jr., Doherty (15-17) vs. Ian Helwick, sr., Brighton (19-3)

CLASS 4A

126 pounds: Upper bracket — Trevor Cisneros, soph., Pueblo County (19-20) vs. Dominick Serrano, soph., Windsor (29-0); Rick Stark, jr., Cheyenne Mountain (33-14) vs. Gio Wilson, soph., Longmont (30-12); Fabian Lujan, jr., Montrose (30-7) vs. James Ruona, jr., Canon City (38-7); Billy Hudson III, soph., Pine Creek (18-17) vs. Rodney Atencio, sr., Pueblo West (29-17); Lower bracket — Emilio Chavez, soph., Mead (31-13) vs. Ryan Roth, jr., Pueblo East (34-8); Nick Stiltner, sr., Palmer Ridge (23-9) vs. Jaden Porreco, sr., Discovery Canyon (25-5); TONY LOZANO, SR., VISTA PEAK (21-10) vs. Isaias Estrada, fr., Thomas Jefferson (34-5); Gage Juergensen, soph., Thompson Valley (21-17) vs. Josh Nira, sr., Greeley Central (43-3)

138 pounds: Upper bracket — Mitch Dunlap, jr., Pine Creek (20-12) vs. Mike McFadden, sr., Cheyenne Mountain (28-3); TRISTAN CURTIS, SR., VISTA PEAK (28-6) vs. Trace Borrego, soph., Canon City (25-16); Gabriel Romero, sr., Pueblo West (32-15) vs. Erik Contreras, sr., Mountain View (28-3); Tiga Lundin, jr., Central Grand Jucntion (27-14) vs. Ronny Minjarez, jr., Windsor (20-6); Lower bracket — Damion Roybal, jr., Roosevelt (14-9) vs. Jaxon Garoutte, soph., Pueblo County (34-9); Cody Donovan, jr., Loveland (31-14) vs. Cole Stephenson, soph., Lepa (24-10); Elijah Wisthoff, jr., Pueblo East (24-15) vs. Kevin Johnson, sr., Mitchell (28-4); Joe Deville, jr., Pueblo South (7-15) vs. Zeke Alirez, sr., Greeley Central (36-3)

195 pounds: Upper bracket — Caleb Burton, soph., Thompson Valley (25-17) vs. Dylan McBride, sr., Fort Morgan (37-1); Gavin Howes, fr., Pueblo County (19-16) vs. Josh Grasmick, sr., Windsor (34-9); Jeff Allen, sr., Pueblo West (28-14) vs. Nathan Daniel, sr., Widefield (27-4); Issaac Hesse, jr., Skyline (17-9) vs. Cian Quiroga, jr., Cheyenne Mountain (20-6); Lower bracket — Phillip Flores, sr., Pueblo South (16-7) vs. Jared Volcic, soph., Mesa Ridge (33-6); Joseph Catanese, sr., Montrose (29-12) vs. Braden Barker, sr., Mountain View (40-4); Luis Ronquillo, sr., Canon City (36-14) vs. Scott Teesdale, sr., Loveland (30-15); Donavin Bedburdick, sr., Sierra (27-11) vs. JAYDEN SMITH, SR., VISTA PEAK (30-5)

220 pounds: Upper bracket — Gage Pruitt, jr., Canon City (26-17) vs .Dante Garcia, sr., Pueblo County (25-2); Deonte Bridges, soph., Cheyenne Mountain (20-2) vs. Payton Miles, jr., Mitchell (28-4); Weston Holdren, sr., Central Grand Junction (37-9) vs. Easton Cecil, sr., Valor Christian (32-5); Kyon McDonald, jr., Harrison (19-15) vs. James Hochnadel, jr., Fort Morgan (31-9); Lower bracket — Thomas Garnica, soph., Thomas Jefferson (26-14) vs. Dominic Robles, jr., Pueblo East (41-5); Martin Martinez, sr., Air Academy (10-10) vs. Josh Boles, jr., Mountain View (31-14); DECHLYN MILLER, SR., VISTA PEAK (12-15) vs. Alex Yeardon, sr., Greeley Central (29-10); Juan Estrada, sr., Abraham Lincoln (19-6) vs. Dominick Fini, sr., Mesa Ridge (36-2)