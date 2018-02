Wrestling: 2018 Class 5A/4A state tournament first round results

Overland senior Kaelin Chin, top, drives into Brighton’s Troy Coronel during a 195-pound first round match at the Class 5A state wrestling tournament on Feb. 15, 2018, at Pepsi Center. Chin won by fall and was one of 19 Aurora winners who advanced to the championship quarterfinals on Feb. 16. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

DENVER | Team scores and first round results involving Aurora wrestlers in the Class 5A & 4A state wrestling tournaments, which began on Feb. 15, 2018, at the Pepsi Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CLASS 5A/4A STATE WRESTLING TOURNAMENTS

Feb. 15 at Pepsi Center

Class 5A Team scores (through 1st round): 1. Broomfield 30 points; 2. Pomona 28; 3. Grand Junction 27; 4. Poudre 24; 5. GRANDVIEW 22.5; 6. Castle View 20; 7. Brighton 19; 8. Ponderosa 15; 9. Adams City 14.5; 10. Monarch 13; T11. Legacy 12; T11. Rocky Mountain 12; 13. Coronado 11; T14. OVERLAND 9; T14. Douglas County 9; 16. Fruita Monument 8; 17. CHEROKEE TRAIL 7.5; 18. Arvada West 7; T19. Doherty 6; T19. Legend 6; T21. EAGLECREST 5; T21. Fossil Ridge 5; T23. SMOKY HILL 4; T23. Chaparral 4; T23. Chatfield 4; T23. Cherry Creek 4; T23. Lakewood 4; T23. Northglenn 4; T23. Prairie View 4; T31. HINKLEY 2; T31. RANGEVIEW 2; T31. REGIS JESUIT 2; T31. Bear Creek 2; T31. Denver South 2; T31. Fort Collins 2; T31. Highlands Ranch 2; T31. Horizon 2; 39. Fountain-Fort Carson 1

Class 4A team scores (through 1st round): T20. VISTA PEAK 6

AURORA FIRST ROUND STATE RESULTS

Class 5A

106 pounds: Upper bracket — CAELEB KNOLL (EAGLECREST) maj. dec. ANDREW CHILTON (CHEROKEE TRAIL), 14-1

113 pounds: Upper bracket — ALEX SANTILLAN (GRANDVIEW) pinned Hunter Carr (Mountain Range), 5:06; GRANT BRADLEY (OVERLAND) maj. dec. Jose Cerda (Denver East), 11-3

120 pounds: Upper bracket — BRYAN FIERRO (RANGEVIEW) dec. Lucas Hefner (Rocky Mountain), 17-12 (OT); Lower bracket — GIOVANI FEDERICO (GRANDVIEW) pinned Aaron Fuller (Chatfield), 2:29

126 pounds: Upper bracket — FABIAN SANTILLAN (GRANDVIEW) tech. fall Adin Weaver (Mountain Vista), 16-0; Anthony Gallegos (Pomona) dec. DRAKE DAVIS (CHEROKEE TRAIL), 4-2; Taylor Vasquez (Fountain-Fort Carson) dec. ISAIAH BRADLEY (OVERLAND), 9-4

132 pounds: Upper bracket — DAVID RIVERA (CHEROKEE TRAIL) tech. fall Roger Meyer (Mountain Vista), 15-0; ANTONIO SEGURA (REGIS JESUIT) dec. Bryson Krohn (Brighton), 3-2

138 pounds: Lower bracket — Johnny Lopez (Coronado) maj. dec. MATT FRYE (GRANDVIEW), 14-0

145 pounds: Upper bracket — DYLAN RANIERI (GRANDVIEW) pinned Cody Ginther (Fossil Ridge), 2:24; Lower bracket — KJ Kearns (Coronado) pinned SPENCER OHU (RANGEVIEW), 1:26

152 pounds: Upper bracket — Franklin Cruz (Pomona) pinned ABEL AMBRIZ (CHEROKEE TRAIL), 1:44; Lower bracket — Austin McFadden (Prairie View) dec. GRADY COLGAN (GRANDVIEW), 5-0; TYLER MACCAGNAN (EAGLECREST) dec. Kevin Danfelser (Cherry Creek), 9-2

160 pounds: Upper bracket — BRANDON GUSTAFSON (OVERLAND) dec. Gage Bernall (Pomona), 11-6; Lower bracket — Mitchell Bond (Prairie View) dec. JULIUS BOIMAH (CHEROKEE TRAIL), 6-4 (OT)

170 pounds: Lower bracket — BRICE HARTZHEIM (GRANDVIEW) pinned Brock Bernall (Pomona), 4:31; EMERY BEMIS (HINKLEY) dec. Dakota Barela (Heritage), 3-1 (OT)

182 pounds: Upper bracket — Cade Fries (Legend) pinned MICAH STERLING (EAGLECREST), 3:41; Lower bracket — Drian Hays (Legacy) pinned MATTHEW SHRIVER (RANGEVIEW), 0:49

195 pounds: Lower bracket — JOE RENNER (GRANDVIEW) maj. dec. Caid Lopez (Grand Junction), 11-0; KAELIN CHIN (OVERLAND) pinned Troy Coronel (Brighton), 2:48

220 pounds: Upper bracket — Doug Mills (Pomona) pinned WILLIAM WIKOWSKY (GRANDVIEW), 4:41; Lower bracket — DAVIONE MARSHALL (CHEROKEE TRAIL) pinned Michael Inouye (Lakewood), 3:20; DAVID HOAGE (SMOKY HILL) pinned Trenton Suazo (Northglenn), 1:37

285 pounds: Upper bracket — Brandon Hodge (Pomona) dec. GIOVANNY BEAGUE (GRANDVIEW), 9-4

Class 4A

126 pounds: Lower bracket — Isaias Estrada (Thomas Jefferson) pinned TONY LOZANO (VISTA PEAK), 2:36

138 pounds: Upper bracket — TRISTAN CURTIS (VISTA PEAK) dec. Trace Borrego (Canon City), 6-5

195 pounds: Lower bracket — JAYDEN SMITH (VISTA PEAK) pinned Donavin Bedburdick (Sierra), 4:20

220 pounds: Lower bracket — Alex Yeadon (Greeley Central) pinned DECHLYN MILLER (VISTA PEAK), 3:03