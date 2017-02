Wrestling: 2017 Class 5A/4A state wrestling tournament pairings

The Class 5A/4A state wrestling tournament runs Feb. 16-18, 2017, at the Pepsi Center in Denver and will include 29 qualifiers from Aurora schools. (Aurora Sentinel file photo)

AURORA | Pairings involving Aurora wrestlers for the Class 5A & 4A state wrestling tournament, Feb. 16-18, 2017, at the Pepsi Center in Denver, as released by the Colorado High School Activities Association. Aurora wrestlers are bold and uppercased:

2017 CLASS 5A/4A STATE WRESTLING TOURNAMENT PAIRINGS

CLASS 5A

106 pounds: Upper bracket — Zach Hacker, soph., Monarch (25-13) vs. Malik Heinselman, jr., Castle View (40-0); GRANT BRADLEY, FR., OVERLAND (28-4) vs. Presley Madril, soph., Broomfield (25-1); Ricky Nava, jr., Northglenn (31-9) vs. Evan Shell, sr., Rocky Mountain (25-9); Alec Beltran, fr., Horizon (23-8) vs. Wyatt Yapoujian, fr., Pomona (29-9); Lower bracket — Isaiah Atencio, sr., Legend (37-9) vs. Johnny Sanchez, sr., Brighton (38-6); Mitchell Romero, soph., Arvada West (19-20) vs. Trey Johnson, soph., Chaparral (15-8); Hunter Carr, fr., Monarch (22-14) vs. Lance Peltier, sr., Rampart (38-2); Fode Atore, fr., Denver South (13-7) vs. Dawson Collins, fr., Grand Junction (39-2)

113 pounds: Upper bracket — Keegan Hoffman, soph., Legacy (3-3) vs. Stephen Debelko, sr., Coronado (34-1); GIOVANI FEDERICO, JR., GRANDVIEW (37-8) vs. Christian Deherrera, fr., Rocky Mountain (28-9); Jozghious Thomas, sr., Doherty (28-13) vs. Angelo Guillen, jr., Grand Junction (30-9); Cole Brown, soph., Arvada West (16-14) vs. Jarron Martinez, jr., Brighton (32-10); Lower bracket — Aidan Quinn, soph., Monarch (11-9) vs. Noah Vigil, jr., Adams City (23-7); Jimmy Herrera, sr., Northglenn (22-15) vs. Adrian Marquez, soph., Castle View (29-7); Curtis Federico, sr., Greeley West (30-11) vs. Bo Cole, jr., Cherry Creek (29-14); BRYAN FIERRO, JR., RANGEVIEW (28-12) vs. Justin Pacheco, soph., Pomona (30-9)

120 pounds: Upper bracket — Talen Valerio, fr., Grand Junction (20-12) vs. Louis Romero, sr., Mountain Range (19-6); Jeremiah Gomez, soph., Northglenn (22-4) vs. Collin Metzgar, sr., Doherty (37-8); ISAIAH BRADLEY, OVERLAND, SOPH. (31-8) vs. Remington McLean, sr., Fruita Monument (24-9); OCTAVIO LOPEZ, JR., AURORA CENTRAL (13-10) vs. Darren Green, fr., Broomfield (31-7); Lower bracket — Alex Scott, jr., Monarch (9-3) vs. Dessmund Prospero, sr., Brighton (32-7); Alex Alvarez, soph., Poudre (36-8) vs. Joseph Enockson, soph., Bear Creek (39-3); Blake Reichel, sr., Adams City (24-14) vs. Angel Flores, fr., Coronado (32-9); Thomas Dixon, jr., Ponderosa (19-18) vs. Colton Yapoujian, soph., Pomona (34-4)

126 pounds: Upper bracket — Brandon Urroz, jr., Heritage (28-16) vs. Cole Polluconi, jr., Monarch (32-7); Will Henrickson, soph., Fossil Ridge (27-8) vs. Andrew Sansburn, soph., Bear Creek (28-2); Nicholas Gonzales, jr., Adams City (30-5) vs. Cody Fatzinger, sr., Arvada West (31-3); Jake Kellogg, soph., Highlands Ranch (25-7) vs. Preston Weaver, sr., Mullen (31-8); Lower bracket — Bailey Fitzgerald, soph., Castle View (16-11) vs. Tyren Castonguay, sr., Grand Junction (35-6); Joey Joiner, fr., Legacy (31-13) vs. Polo Garcia, sr., Denver East (27-6); G’Avonti Patton, jr., Brighton (8-4) vs. Tyler Johnson, sr., Chaparral (20-3); Johnny Murphy, jr., Rocky Mountain (22-16) vs. Job Greenwood, soph., Poudre (27-9)

132 pounds: Upper bracket — Roger Meyer, soph., Mullen (13-16) vs. Dylan Martinez, jr., Grand Junction (37-3); Brody Lamb, jr., Poudre (13-6) vs. ARMANDO SANTILLAN, SR., GRANDVIEW (47-8); Justin Lien, sr., Castle View (13-8) vs. Maverick Keigher, jr., Doherty (36-9); Gunnar Anderson, sr., Rocky Mountain (22-5) vs. Mitch Mueller, sr., Legacy (33-13); Lower bracket — Anthony Martinez, jr., Denver East (28-10) vs. Dayton Marvel, jr., Arvada West (17-5); Skyler Calderoni, sr., Fairview (15-8) vs. DAVID RIVERA, SOPH., CHEROKEE TRAIL (27-12); Bryson Krohn jr., Brighton (25-13) vs. Austin McFadden, soph., Prairie View (27-15); Cameron Turman, sr., Fort Collins (24-11) vs. Theorius Robison, soph., Pomona (29-1)

138 pounds: Upper bracket — DYLAN RANIERI, SOPH., GRANDVIEW (25-17) vs. Jacob Greenwood, jr., Poudre (27-3); TYLER MACCAGNAN, SOPH., EAGLECREST (39-8) vs. David Opheim sr., ThunderRidge (32-6); Noah Romero, sr., Prairie View (25-15) vs. Orlando Gallegos, sr., Brighton (19-8); SERJ CHAVEZ, SR., HINKLEY (24-5) vs. Parker McQuade, jr., Monarch (29-8); Lower bracket — Dakota Key, fr., Legacy (16-11) vs. Joshua Deaguero, fr., Adams City (39-10); Estevan Maldonado, sr., Arvada West (27-14) vs. Daniel Van Hoose, sr., Fruita Monument (37-6); Zach Szostak, jr., Doherty (23-9) vs. KJ Kearns, soph., Coronado (36-5); SEAN KELLY, OVERLAND, SR. (39-3) vs. BLAKE THOMAS, GATEWAY, SR. (28-12)

145 pounds: Upper bracket — Atiba Obika, sr., Centaurus (25-13) vs. Josiah Rider, jr., Grand Junction (34-1); Nolan Stritchko, sr., Mullen (27-12) vs. Paul Deist, sr., Rampart (33-8); Jonas Lutz, sr., Brighton (30-12) vs. Dre-son Scruggs, sr., Palmer (36-3); David Bekkedahl, sr., Poudre (21-5) vs. Marquez Salazar, soph., Adams City (32-15); Lower bracket — Aaron Otterson, sr., Legacy (27-10) vs. Xander Rens, soph., Monarch (32-7); Kyle Smart, sr., Fossil Ridge (29-13) vs. Santana Salas, sr., Prairie View (34-7); DERON SOLOMON, SR., RANGEVIEW (39-6) vs. Bode Marvel, soph., Arvada West (14-5); SHEM BROWN, SR., GRANDVIEW (28-16) vs. Parker Benekas, jr., Ponderosa (34-6)

152 pounds: Upper bracket — Zachary Cosby, sr., Mountain Range (16-20) vs. Gabriel Dinette, jr., Lakewood (37-1); BRIAN HODES, SR., REGIS JESUIT (30-15) vs. Gavin Deaguero, jr., Adams City (36-6); Preston Renner, jr., Broomfield (36-9) vs. GRADY COLGAN, JR., GRANDVIEW (28-11); Derron Lennon, sr., Poudre (26-15) vs. Daniel Turco, sr., Ponderosa (18-15); Lower bracket — Ethan Blake, jr., Legend (19-12) vs. Xavier Herrera, jr., Pomona (27-9); Brady Chauvin, sr., Coronado (27-19) vs. Nathan Baca, jr., Brighton (32-8); Darren Templeton, jr., Thornton (17-14) vs. Kai Blake, soph., Cherry Creek (35-9); William Benford, sr., Fountain-Fort Carson (25-13) vs. Josh Betts, jr., Rocky Mountain (26-6)

160 pounds: Upper bracket — Anthony Arellano-Gandy, sr., Coronado (21-20) vs. Jason Romero, sr., Pomona (33-7); Earl Camero Manzanares, jr., Chatfield (29-7) vs. Jack Armijo, jr., Adams City (20-5); Jeremiah Ellerd, sr., Brighton (37-6) vs. Jay Skalecki, soph., Grand Junction (37-8); Kyle Stadler, jr., Fountain-Fort Carson (18-10) vs. Peter Knott, sr., Poudre (35-11); Lower bracket — Korry Tunnicliff, soph., Ponderosa (13-12) vs. JOSH RICHARDSON, SR., CHEROKEE TRAIL (35-11); Alan Studt, sr., Fort Collins (25-11) vs. BRANDON MINEAR, SR., REGIS JESUIT (37-4); Aramus Schuster, jr., Thornton (26-15) vs. Austin Kelchen, soph., Douglas County (37-9); Matt Maguire, sr., Rocky Mountain (23-11) vs. Aidan Funk, jr., Legacy (35-7)

170 pounds: Upper bracket — Dakota Barela, jr., Heritage (32-9) vs. Tate Samuelson, jr., Castle View (40-0); Steven Doyle, jr., Rocky Mountain (25-11) vs. Cody Stalder, sr., Fountain-Fort Carson (34-10); Christian Rowell, jr., Adams City (18-6) vs. Ryan Hanson, sr., Highlands Ranch (31-3); Elijah Olson, jr., Legacy (41-3) vs. Drian Hays, jr., Legacy (41-3); Lower bracket — Ey’Mon Campbell, sr., Doherty (17-12) vs. Seth Latham, jr., Grand Junction (29-8); Billy Murillo, sr., Cherry Creek (27-14) vs. Nicholas Cote, sr., Coronado (29-8); James Campbell, sr., Poudre (24-13) vs. Tarron Adams, jr., Brighton (36-10); Brandon Porta, sr., Prairie View (23-15) vs. Nolan Krone, sr., Pomona (34-9)

182 pounds: Upper bracket — Noah Lemay, sr., Fountain-Fort Carson (16-20) vs. Jimmy Weaver, sr., Coronado (37-1); Carlos Flores, soph., Northglenn (36-9) vs. Hunter Tobiasson, soph., Grand Junction (37-6); Alec Hargreaves, fr., Rocky Mountain (26-12) vs. Jake Debruyn, sr., Lakewood (28-6); Ruslan Nuriyev, jr., Castle View (23-16) vs. TYLER ROSS, SR., GRANDVIEW (34-7); Lower bracket — Brandon Wills, jr., Legacy (14-13) vs. Jack Huber, sr., ThunderRidge (36-5); Keegan Feenstra, soph., Monarch (24-10) vs. Nathen Meyer, jr., Fossil Ridge (30-6); Uriah Vigil, sr., Pomona (11-4) vs. Xavier Vasquez, sr., Greeley West (34-3); Liam Henderson sr., Boulder (27-7) vs. Jayden Woodruff, jr., Ponderosa (18-2)

195 pounds: Upper bracket — Gannon Gosselin, sr., Arapahoe (23-12) vs. Trent Schultz, sr., Mountain Vista (36-0); Brennen Houchin, sr., Fossil Ridge (23-12) vs. Jake Bennett, soph., Rocky Mountain (18-13); Travis Gallagher, sr., Castle View (16-15) vs. Brendon Woolsey, sr., Prairie View (31-6); Tyler Duff, sr., Heritage (31-14) vs. ROBERT WOODS, GRANDVIEW, SR. (30-8); Lower bracket — Ted Mullen, jr., Columbine (22-14) vs. Cole Yung, jr., Poudre (20-5); Doug Mills, jr., Pomona (29-11) vs. Duncan Heath, sr., Fairview (35-9); Keegan Bailey, soph., Fruita Monument (29-11) vs. KAELIN CHIN, JR., OVERLAND (27-9); John Boyer, jr., Arvada West (16-17) vs. ZEKE SILVA, SR., CHEROKEE TRAIL (25-2)

220 pounds: Upper bracket — MAX GONZALES, SR., CHEROKEE TRAIL (38-1) vs. Adam Sepan, soph., Castle View (11-11); Evan Williams, sr., Monarch (21-15) vs. Ian Helwick, jr., Brighton (37-5); Michael Inouye, jr., Lakewood (26-10) vs. Angelo Arellano, sr., Pomona (17-7); Theo Glasmann, sr., Prairie View (20-14) vs. Tanner Orth, sr., Fort Collins (15-4); Lower bracket — Roberto Lopez, soph., Denver South (26-9) vs. Micah Smith, jr., Douglas County (37-9); Michael Fenton, jr., Mountain Range (30-11) vs. Shawn Garcia, sr., Grand Junction (36-5); Joshua Duckworth, sr., ThunderRidge (28-9) vs. Weston Mayer, jr., Poudre (33-8); Siandre Agaali’i, soph., Doherty (12-9) vs. Cohl Schultz, soph., Ponderosa (41-1)

285 pounds: Upper bracket — Micklaus Garcia, sr., Mountain Range (9-11) vs. Mason Watt, jr., Broomfield (20-3); Jonathan Kitazano, sr., Rampart (28-8) vs. Hayden Still, jr., Lakewood (29-8); Dominic Montoya, sr., Cherry Creek (20-7) vs. GABRIEL BAUMGARTNER, SR., GRANDVIEW (35-8); David Nuriyav, sr., Castle View (28-9) vs. Arnulfo Alvarado, sr., Adams City (33-13); Lower bracket — Anthony Belitz, sr., Arapahoe (23-13) vs. Tanner Aitken, sr., Brighton (37-2); Jonathan Engle, jr., Fort Collinsn (29-8) vs. DAVIONE MARSHALL, SR., CHEROKEE TRAIL (31-13); Gavin McCurry, sr., Arvada West (20-9) vs. RYAN CAMPBELL, SR., SMOKY HILL (14-10); Nico Gonzalez, jr., Mountain Vista (31-11) vs. Brandon Micale, sr., Pomona (19-2)

CLASS 4A

113 pounds: Upper bracket — Jason Ferari, fr., Widefield (3-13) vs. Josiah Nava, jr., Pueblo County (23-7); Grady Nickolaus, soph., Mont (24-18) vs. Will Vonbaur, soph., Windsor (23-2); Devin Lueck, jr., Mesa Ridge (23-17) vs. Kasey Gault, jr., Thomas Valley (17-5); Kristian Arguello, soph., Pueblo South (24-16) vs. Shane Coffey, jr., Canon City (23-12); Lower bracket — Jose Perez, fr., Skyline (29-16) vs. Josh Nira, jr., Greeley Center (40-5); Brendan Byrnes, jr., Discovery Canyon (29-10) vs. DILAN ESPARZA, SR., VISTA PEAK (29-8); Billy Hudson III, fr., Pine Creek (14-18) vs. James Benson, jr., Air Academy (27-10); Brennan McBride, fr., Fruita Monument (23-16) vs. Jace Trujillo, soph., Pueblo East (36-0)

126 pounds: Upper bracket — Sean-Tyler Currell, sr., Erie (24-16) vs. Jason Hanenberg, jr., Air Academy (40-2); Nick Stillner, jr., Palmer Ridge (29-10) vs. Bo Slaymaker, jr., Roosevelt (34-10); Braden Penninger, jr., Windsor (35-12) vs. Riley Prough, sr., Glenwood Springs (45-4); Sam Blackmon, fr., LEPA (15-7); Lower bracket — Jay McLaughlin, soph., Thompson Valley (27-16) vs. Ryan Roth, soph., Pueblo East (17-4); TRISTAN CURTIS, JR., VISTA PEAK (31-9) vs. Jaxon Garoutte, fr., Pueblo County (35-7); Donnie Liles, sr., Mitchell (33-7) vs. Drakek Troyer, jr., Golden (33-7); Uriel Contreras, sr., Skyline (38-4) vs. Andrew Alirez, soph., Greeley Central (45-1)

182 pounds: Upper bracket — Joey Garcia, sr., Mead (23-15) vs. Myles Wilson, sr., Glenwood Springs (47-0); JAYDEN SMITH, JR., VISTA PEAK (33-8) vs. Tanner Henderson, jr., Pueblo West (15-20); Charlie Cook, soph., LEPA (20-15) vs. Zach Roper, sr., Erie (34-11); Jose Medrano, sr., Palisade (28-14) vs. Dylan McBride, jr. Fort Morgan (34-3); Lower bracket — Jake Gallina, jr., Pueblo South (18-19) vs. Zach Garrard, sr., Cheyenne Mountain (29-4); Gerardo Arellano, sr., Greeley Central (29-15) vs. Weston Holdren, jr., Grand Junction Central (32-13); Jared Volcic, fr., Mesa Ridge (27-12) vs. Braden Barker, jr., Mountain View (22-4); John Underwood, jr., Widefield (24-13) vs. Dante Garcia, jr., Pueblo County (8-1)