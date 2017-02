Wrestling: 2017 Class 5A Region 4 team scores, individual results

ARVADA | Team scores, placing match results and state qualifiers from the 2017 Class 5A Region 4 tournament Feb. 10-11 at Arvada West High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2017 CLASS 5A REGION 4 WRESTLING TOURNAMENT

Team scores: 1. Poudre 292 points; 2. Castle View 211.5; 3. Arvada West 197; 4. Coronado 179; 5. Mountain Range 103; 6. Fossil Ridge 102; 7. Fort Collins 100; 8. Greeley West 78; 9. AURORA CENTRAL 60.5; 10. HINKLEY 52; 11. Horizon 49.5; 12. Thornton 48; 13. Centaurus 33.5; 14. Westminster 6

CHAMPIONSHIP MATCHES

106 pounds — Malik Heinselman (Castle View) pinned Mitchell Romero (Arvada West), 0:22; 113 pounds — Stephen Debelko (Coronado) dec. Adrian Marquez (Castle View), 5-0; 120 pounds — Louie Romero (Mountain Range) dec. Alex Alvarez (Poudre), 13-6; 126 pounds — Job Greenwood (Poudre) dec. Cody Fatzinger (Arvada West), 5-4; 132 pounds — Dayton Marvel (Arvada West) maj. dec. Justin Lien (Castle View), 10-0; 138 pounds — Jacob Greenwood (Poudre) dec. KJ Kearns (Coronado), 10-3; 145 pounds — David Bekkedahl (Poudre) maj. dec. Bode Marvel (Arvada West), 13-3; 152 pounds — Derron Lennon (Poudre) pinned Darren Templeton (Thornton), 1:23; 160 pounds — Peter Knott (Poudre) pinned Aramus Schuster (Thornton), 3:57; 170 pounds — Tate Samuelson (Castle View) maj. dec. Nicholas Cote (Coronado), 12-0; 182 pounds — Jimmy Weaver (Castle View) dec. Xavier Vasquez (Greeley West), 2-0; 195 pounds — Cole Yung (Poudre) dec. Brennan Houchin (Fossil Ridge), 2-0; 220 pounds — Tanner Orth (Fort Collins) dec. Weston Mayer (Poudre), 2-1; 285 pounds — David Nuriyav (Castle View) pinned Jonathan Engle (Fort Collins), 4:42

THIRD-PLACE MATCHES

106 pounds — Hunter Carr (Monarch) dec. Alec Beltran (Horizon), 5-4; 113 pounds — Curtis Federico (Greeley West) dec. Cole Brown (Arvada West), 6-3; 120 pounds — Flores (Coronado) maj. dec. OCTAVIO LOPEZ (AURORA CENTRAL), 17-4; 126 pounds — Will Henrickson (Fossil Ridge) pinned Bailey Fitzgerald (Castle View), 2:07; 132 pounds — Brody Lamb (Poudre) dec. Cameron Turman (Fort Collins), 7-5; 138 pounds — Estevan Maldonado (Arvada West) dec. Josh Boulton (Fort Collins), 7-5; 145 pounds — Kyle Smart (Fossil Ridge) dec. Domminic Ursetta (Castle View), 11-10; 152 pounds — Brady Chauvin (Coronado) tech. fall Zachary Cosby (Mountain Range), 16-0; 160 pounds — Alan Studt (Fort Collins) dec. Anthony Arellano-Gandy (Coronado), 9-3; 170 pounds — James Campbell (Poudre) pinned Elijah Olson (Arvada West), 2:39; 182 pounds — Nathan Meyer (Fossil Ridge) pinned WILL WEST (HINKLEY), 1:24; 195 pounds — Travis Gallagher (Castle View) pinned Griffin Moncher (Coronado), 3:36; 220 pounds — Michael Fenton (Mountain Range) dec. Adam Sepan (Castle View), 5-3; 285 pounds — Gavin McCurry (Arvada West) pinned Keegan Rocha (Poudre), 5:06

FIFTH-PLACE MATCHES

106 pounds — Dean Noble (Poudre) dec. Dominic Salazar (West), 10-8; 113 pounds — Josh Plantz (Horizon) maj. dec. Aidan Murray (Fort Collins), 12-2; 120 pounds — Fabin Gallegos (Greeley West) pinned Ian Knoll (Fossil Ridge), 0:42; 126 pounds — Andrew Melendez (Monarch) pinned WERALS NIYONGABO (AURORA CENTRAL), 1:25; 132 pounds — Zach Klingner (Fossil Ridge) pinned OMAR GONZALEZ (AURORA CENTRAL), 4:07; 138 pounds — SERJ CHAVEZ (HINKLEY) maj. dec. DANIEL GONZALEZ (AURORA CENTRAL), 11-3; 145 pounds — Atiba Obika (Centaurus) dec. Zeke Terrazas (Coronado), 9-4; 152 pounds — Caden Crosby (Arvada West) pinned Aaron Rhea (Horizon), 3:48; 160 pounds — Angel Mata (Centaurus) dec. TAIRUS VENABLE (HINKLEY), 8-1; 170 pounds — Michael Gutierrez (Greeley West) dec. EMERY BEMIS (HINKLEY), 3-1; 182 pounds — Ruslan Nuriyev (Castle View) dec. Malachai Garcia (Poudre), 3-2; 195 pounds — John Boyer (Arvada West) pinned Parsa Khajehzadeh (Horizon), 2:57; 220 pounds — Conrad Deherrera-Brooks (Arvada West) dec. JORGE VALDEZ LEAL (AURORA CENTRAL), 6-5; 285 pounds — Micklaus Garcia (Mountain Range) tech. fall JOENATHAN FOUNTAIN (AURORA CENTRAL), 18-2

WRESTLEBACKS (winner advances to state tournament)

120 pounds — OCTAVIO LOPEZ (AURORA CENTRAL) dec. Fabin Gallegos (Greeley West), 4-1; 138 pounds — SERJ CHAVEZ (HINKLEY) pinned Josh Boulton (Fort Collins), 3:20; 145 pounds — Atiba Obika (Centaurus) pinned Domminic Ursetta (Castle View), 4:38; 182 pounds — Ruslan Nuriyev (Castle View) dec. WILL WEST (HINKLEY), 3-1; 195 pounds — John Boyer (Arvada West) dec. Griffin Moncher (Coronado), 5-3; 285 pounds — Micklaus Garcia (Mountain Range) pinned Keegan Rocha (Poudre), 5:06