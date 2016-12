Wrestling: 2016 Middle Park Invitational results

LITTLETON | Final team scores and Aurora placing match results for the 2016 Middle Park Invitational wrestling tournament held on Dec. 3, 2016, at Middle Park High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

WRESTLING

2016 MIDDLE PARK INVITATIONAL

Team scores: 1. Eagle Valley 189.5 points; 2. VISTA PEAK 165; 3. Steamboat Springs 108; 4. Middle Park 80; 5. West Grand 67; 6. Soroco 64; 7. Hayden 51; 8. Battle Mountain 43; 9. Lake County 37; 10. Clear Creek 19; 11. Gilpin County Und 18; 12. North Park Jr/Sr 1

Aurora championship matches

113 pounds: DILAN ESPARZA (VISTA PEAK) pinned Colton Pasternack (Steamboat Springs), 2:49

126 pounds: Dakota Thevdt (Steamboat Springs) dec. TRISTAN CURTIS (VISTA PEAK), 6-4

132 pounds: Blake Weimer (Middle Park) dec. SETH ABEYTA (VISTA PEAK), 5-0

160 pounds: Davis Ward (Eagle Valley) pinned RYAN POOLMAN (VISTA PEAK), 0:48

182 pounds: JAYDEN SMITH (VISTA PEAK) pinned Will Delay (Middle Park), 3:38

Aurora third-place matches

120 pounds: TONY LOZANO (VISTA PEAK) pinned ROMAN CALAZDO (VISTA PEAK), 1:10

126 pounds: Spencer Mader (Steamboat Springs) pinned CARSON WELLS (VISTA PEAK), 4:29

132 pounds: CONNOR IRELAND (VISTA PEAK) won by forfeit over Mario DeLara (Battle Mountain)

145 pounds: LUKE MEIER (VISTA PEAK) pinned Josh Trujillo (Gilpin County Und), 3:13

152 pounds: Caleb Laisure (Eagle Valley) pinned XAVIER CHISM (VISTA PEAK), 0:44

160 pounds: DRAKE JACKSON (VISTA PEAK) pinned Rafael Dominguez (West Grand), 2:26

170 pounds: ALEX MOTEN (VISTA PEAK) pinned Rowan Sukup (Eagle Valley), 2:47; Hayden Johnson (Steamboat Springs) pinned ALEX MOTEN (VISTA PEAK), 3:27; Justin Morrison (Eagle Valley) tech. fall ALEX MOTEN (VISTA PEAK), 16-0; ALEX MOTEN (VISTA PEAK) won by injury default over Cyrus Symonds (North Park Jr/Sr)

Aurora fifth-place finishers

195 pounds: Marcos Ramirez (West Grand) pinned TALON BARBER (VISTA PEAK), 5:22; Travis Kerrigan (Lake County) pinned TALON BARBER (VISTA PEAK), 1:30; TALON BARBER (VISTA PEAK) pinned George Gothman (Clear Creek), 0:30; Travis Etler (West Grand) pinned TALON BARBER (VISTA PEAK), 0:30; Sky Carlson (Soroco) pinned TALON BARBER (VISTA PEAK), 0:31

285 pounds: Tel Linke (Middle Park) pinned COLE BORNHOFT (VISTA PEAK), 1:18; Demetrio Velasco (Battle Mountain) dec. COLE BORNHOFT (VISTA PEAK), 5-2; J.P. Velasco (Eagle Valley) pinned COLE BORNHOFT (VISTA PEAK), 1:15; Lebo Armendarez (Hayden) pinned COLE BORNHOFT (VISTA PEAK), 3:23