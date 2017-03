Track & Field: 2017 Aurora City Championships results (boys)

Eaglecrest junior Mason Brown heads a pack around the curve on the second lap of the boys 1,600 meter run during the 2017 Aurora City Championships track & field meet on March 18, 2017, at Aurora Public Schools Stadium. Brown passed Cherokee Trail’s Rylan Wallace on the closing straight to win the event in 4 minutes, 30.26 seconds, while Wallace went on to win the 3,200 meters later. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | Boys team scores and scoring results for the 2017 Aurora City Championships track & field meet on March 18, 2017, at Aurora Public Schools Stadium:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

2017 AURORA CITY CHAMPIONSHIPS TRACK RESULTS (BOYS)

March 18 at Aurora Public Schools Stadium

Boys team scores: 1. Grandview 159; 2. Cherokee Trail 154; 3. Eaglecrest 104; 4. Hinkley 77; 5. Smoky Hill 69; 6. Overland 53; 7. Rangeview 39.5; 8. Gateway 31.5; 9. Aurora Central 11; 10. Vista PEAK 3

4×800 meter relay — 1. Grandview, 8 minutes, 34.75 seconds; 2. Smoky Hill (Michael Payne, Brent Montoya, Oumari Smith, Cole McPherson), 8:46.33; 3. Eaglecrest (Quinn Higgins, Andrew Mills, Andrew Morgan, Devan Payne), 8:51.97; 4. Cherokee Trail, 9:00.75; 5. Gateway (Daniel Muncie, Angel Mendez, Jorge Santos, Jordan Roberts), 9:05.77; 6. Overland (Abdi Abade, Isaiah Bradley, Martavia Thrower, Beneyam Yifru), 9:09.35; 7. Hinkley, 9:19.03; 8. Rangeview (Roman Edwards, Trevor Gregory, Ryan Slocum, Luke Sundberg), 9:32.31

110 meter hurdles — 1. Angel Heredia (Hinkley), 15.31 seconds; 2. Kellen Monestime (Cherokee Trail), 16.00; 3. Joel Nyatusah (Overland), 16.05; 4. Julius Carter (Grandview), 16.22; 5. Miguel Solomon (Overland), 16.44; 6. Dillon Andrews (Cherokee Trail), 16.52; 7. Oscar Sarabia (Hinkley), 16.58; 8. Tanner Callister (Grandview), 16.67

100 meter dash — 1. Darrien Wells (Hinkley), 10.97 seconds; 2. Kenny Wantings (Eaglecrest), 11.23; 3. Tyler Kruse (Cherokee Trail), 11.36; 4. Hayden Blubaugh (Grandview), 11.39; 5. Aaron Harris (Grandview), 11.40; 6. Jaion Colbert (Overland), 11.55; 7. Elijah Williams (Gateway), 11.58; 8. Joseph Blount (Grandview), 11.61

4×200 meter relay — 1. Smoky Hill, 1 minute, 32.24 seconds; 2. Cherokee Trail, 1:33.29; 3. Eaglecrest (Cameron Alfredson, Jorge Bernal, Corey Corbin, Jon Heupal), 1:33.81; 4. Gateway (Ajonte Manlove, Christian Jones, Elijah Williams, Kevin Traylor), 1:33.81; 5. Rangeview (David Aggrey, Jon Ferguson, Ethan Fray, Kaleb Starling), 1:36.00; 6. Grandview, 1:36.10; 7. Vista PEAK, 1:37.44; 8. Overland (Wendell Cole, Jermaine Davis, London Riley, Kaleb Chaney), 1:38.01

1,600 meter run — 1. Mason Brown (Eaglecrest), 4 minutes, 30.26 seconds; 2. Rylan Wallace (Cherokee Trail), 4:30.91; 3. Chris Liston (Grandview), 4:32.96; 4. George Rykovich (Eaglecrest), 4:38.34; 5. Gavin Morgenegg (Eaglecrest), 4:50.54; 6. Colton Gates (Grandview), 4:52.77; 7. Bryson Nelson (Cherokee Trail), 4:54.56; 8. Luke Sundberg (Rangeview), 4:56.28

4×100 meter relay — 1. Overland (Nathaniel Ansah, Kaleb Chaney, Paulison Fasu, Jaion Colbert), 43.35 seconds; 2. Grandview, 43.90; 3. Smoky Hill (Josh Cordova, David Daugherty, Calvin Nguyen, Demarius Pittman), 43.93; 4. Cherokee Trail, 44.12; 5. Rangeview (David Aggrey, Ethan Fray, Arthadius Sanders, Kaleb Starling), 45.18; 6. Gateway (Isaiah Gonzales, Jedu Dibwe, Cezari Habumgisha, Kameran Howard Parrish), 47.63; 7. Hinkley, 47.75; 8. Vista PEAK, 47.85

400 meter dash — 1. Darrien Wells (Hinkley), 49.75 seconds; 2. Ben Peyton (Grandview), 52.09; 3. Thomas MacLean (Cherokee Trail), 52.13; 4. Corey Corbin (Eaglecrest), 52.22; 5. Christian Jones (Gateway), 52.85; 6. Stefon McClunney (Grandview), 54.09; 7. Mario Burrell (Cherokee Trail), 54.70; 8. Elijah Williams (Gateway), 55.26

300 meter hurdles — 1. Angel Heredia (Hinkley), 39.65 seconds; 2. Oscar Sarabia (Hinkley), 41.22; 3. Kellen Monestime (Cherokee Trail), 41.34; 4. Jack Whalen (Grandview), 41.56; 5. Joel Nyatusah (Overland), 41.90; 6. Darrius Gaw (Smoky Hill), 42.04; 7. Julius Carter (Grandview), 42.61; 8. Tanner Callister (Grandview) 42.65

800 meter run — 1. Andrew Mills (Eaglecrest), 2 minutes, 8.09 seconds; 2. Erik Valencia (Grandview), 2:09.75; 3. Caleb Randolph (Grandview), 2:10.54; 4. Mitchell Garcia (Cherokee Trail), 2:11.21; 5. Dan Karny (Grandview), 2:12.97; 6. Abdi Abade (Overland), 2:15.17; 7. Devan Payne (Eaglecrest), 2:15.63; 8. Jason Padilla (Hinkley), 2:16.35

200 meter dash — 1. Darrien Wells (Hinkley), 21.99 seconds; 2. Blaize Holland (Cherokee Trail), 22.87; 3. Joseph Blount (Grandview), 23.11; 4. Hayden Blubaugh (Grandview), 23.11; 5. Aaron Harris (Grandview), 23.42; 6. Jon Heupal (Eaglecrest), 23.58; 7. Edwin Nevarez (Overland), 23.61; 8. Samuel Karr (Overland), 23.64

3,200 meter run — 1. Rylan Wallace (Cherokee Trail), 9 minutes, 59.12 seconds; 2. Jemil Kassahun (Smoky Hill), 10:02.46; 3. Chris Liston (Grandview), 10:19.16; 4. George Rykovich (Eaglecrest), 10:22.69; 5. Mason Brown (Eaglecrest), 10:23.06; 6. Gavin Morgenegg (Eaglecrest), 10:46.86; 7. Gabe Harris (Cherokee Trail), 10:56.69; 8. Bryson Nelson (Cherokee Trail), 11:13.55

4×400 meter relay — 1. Hinkley, 3 minutes, 29.27; 2. Smoky Hill (Karson Avila, Josh Cordova, David Daugherty, Darrius Gaw), 3:31.17; 3. Cherokee Trail, 3:33.41; 4. Eaglecrest (Corey Corbin, Jon Heupal, Quinn Higgins, Jalen Martin), 3:40.31; 5. Gateway (Daiquan Hill, Cezari Habumugisha, Richard Safoh, Christian Jones), 3:40.91; 6. Rangeview (Jon Ferguson, Deron Solomon, Javion Swain, AJ Thomas), 3:42.70; 7. Overland (Kaleb Chaney, Jawan Lacour, Joel Nyatusah, William Vaughn), 3:48.70; 8. Aurora Central (Kevin Aldana, Steven Asher, Matthew Bouchey, Giovanni Valdez), 4:22.23; Grandview DQ

High jump — T1. Jordan Robinson (Smoky Hill), 5 feet, 8 inches; T1. Julius Carter (Grandview), 5-8; T1. Champion Martin (Cherokee Trail), 5-8; 4. Kevin Traylor (Gateway), 5-8; 5. Phillip Wandruff (Overland), 5-6; 6. Lacina Sangare (Overland), 5-4; 7. Aaron Reed (Rangeview), 5-4; 8. Urias Gbarjolo (Hinkley), 5-4

Pole vault — 1. Josiah Barker (Eaglecrest), 13 feet, 6 inches; 2. Nicholas Manning (Smoky Hill), 11-6; 3. Jack Whalen (Grandview), 11-0; 4. Andrew Forbes (Cherokee Trail), 11-0; 5. Grant Daniel (Cherokee Trail), 10-6; 6. Brandon Burnett (Grandview), 9-0; 7. Nick LaRosa (Grandview), 9-0; 8. Jose Valencia (Hinkley), 9-0

Long jump — 1. Hayden Blubaugh (Grandview), 21 feet, 11 3/4 inches; 2. Tyler Kruse (Cherokee Trail), 21-5 1/2; 3. Aaron Harris (Grandview), 20-11 1/2; 4. Kellen Monestime (Cherokee Trail), 20-7 1/2; 5. Jordan Robinson (Smoky Hill), 20-6 3/4; 6. David Daugherty (Smoky Hill), 20-4 3/4; 7. Sterling Blanford (Grandview), 20-1 1/2; 8. Diondre Johnson (Rangeview), 19-10 1/2

Triple jump — 1. Mathew Thomas (Rangeview), 42 feet, 4 inches; 2. Sean Roberts (Cherokee Trail), 42-3 1/4; 3. Jordan Henderson (Aurora Central), 42-1 1/4; 4. Michael Appiah-Brefo (Overland), 41-11 3/4; 5. Diondre Johnson (Rangeview), 41-10; 6. Jordan Robinson (Smoky Hill), 41-4 3/4; 7. Wendell Cole (Overland), 40-0; 8. Daiquan Hill (Gateway), 39-11

Discus — 1. Ruben Estrada (Cherokee Trail), 125 feet; 2. Spencer Cain (Cherokee Trail), 121-9; 3. Robert Moss (Grandview), 121-9; 4. Kyante Christian (Eaglecrest), 113-1; 5. R’Ron Fisher (Aurora Central), 110-2; 6. Ony Ozoma (Rangeview), 110-0; 7. Preston Hoffman (Gateway), 107-6; 8. Elijah Brockman (Eaglecrest), 105-10

Shot put — 1. Robert Moss (Grandview), 52 feet; 2. Ruben Estrada (Cherokee Trail), 50-9 3/4; 3. Ony Ozoma (Rangeview), 45-8 1/2; 4. Barrett Miller (Eaglecrest), 43-3 1/2; 5. Elijah Brockman (Eaglecrest), 42-9 1/2; 6. Kyante Christian (Eaglecrest), 42-1; 7. Ethan Learned (Grandview), 42-0; 8. Clinton Thomas (Rangeview), 41-10