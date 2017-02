Girls Swimming: Aurora Class 5A state qualifiers by school, event

Smoky Hill junior Natalie Rotondo, center, is among 50 individuals and 12 relay teams from Aurora programs qualified for the 2017 Class 5A girls state swim meet Feb. 9-10, 2017, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. Rotondo is seeded No. 6 in the 200 yard freestyle and No. 8 in the 100 yard butterfly. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | The city qualifiers by school for the 2017 Class 5A girls state swim meet Feb. 9-10 at the Veterans’ Memorial Aquatic Center (VMAC) in Thornton, the events they are entered in and where they are seeded based on psyche sheets released Feb. 6 (will be updated with changes). All events are in yards:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

AURORA 2017 CLASS 5A GIRLS STATE SWIM MEET QUALIFIERS BY SCHOOL

GIRLS SWIMMING

CHEROKEE TRAIL (5): Caitlyn Agee-Keys, soph., 200 yard indiv. medley (40) & 100 breaststroke (17); Meghan Mai, soph., 100 backstroke (45); Elma Spahic, sr., 50 freestyle (18) & 100 freestyle (26); Maddie Wilson, soph., 200 freestyle (25); Christie Yee, jr. (diving); Relays (3): 200 yard medley (17), 200 freestyle (17) & 400 freestyle (17)

EAGLECREST: Kim Nguyen, soph., 50 freestyle (41)

GRANDVIEW (8): Avery Ancell, soph., 100 breaststroke (57); Simone Cade, jr., 100 freestyle (10); Maddy Dawes, 100 freestyle (18); Taylor Dirks, sr. 100 butterfly (13) & 500 freestyle (12); Samantha Hufford, jr., 200 freestyle (34) & 500 freestyle (27); Molly Nankey, soph., 100 butterfly (17) & 500 freestyle (20); Abigail Smith, sr., 50 freestyle (49); Lyssa Wood, soph., 200 indiv. medley (7) & 500 freestyle (9); Relays (3): 200 yard medley (14), 200 freestyle (10) & 400 freestyle (9)

RANGEVIEW (2): Jasmine Johnson, fr., 200 indiv. medley (28) & 100 breaststroke (43); Sarah Mortenson, soph. (diving)

REGIS JESUIT (27): Carly Behrendt, fr., 50 freestyle (57); Parker Biley, fr., 200 indiv. medley (25) & 100 breaststroke (16); Jessie Bixler, sr., 100 butterfly (43); Sophia Bradac, fr., 100 breaststroke (18); Claire Brennan, soph., 50 freestyle (56); Izzie Capra, soph., 50 freestyle (53) & 100 backstroke (28); Dani Carr, jr., 100 backstroke (35); Isalina Colsman, fr., 50 freestyle (51); Kassidy Cook, sr., 100 backstroke (39); Summer Edwards, soph., 200 indiv. medley (43) & 100 breaststroke (27); Jennae Frederick, sr., 200 indiv. medley (22) & 100 butterfly (25); Rachel Hubka, soph., 50 freestyle (45) & 100 butterfly (36); Anne Marie Kenny, jr. (diving); Ava Leege, fr., 200 indiv. medley (23); Ariana Mitsuoka, fr., 100 breaststroke (39); Manna Nelson, fr., 500 freestyle (36); Jenna Newkirk, fr., 200 indiv. medley (31) & 500 freestyle (6); Grae Patterson, jr., 200 freestyle (17) & 500 freestyle (21); Isabella Schultze, sr., 200 freestyle (24) & 500 freestyle (22); Samantha Smith, sr. 50 freestyle (9) & 100 butterfly (11); Jada Surrell-Norwood, fr. 50 freestyle (7) & 100 freestyle (6); Hadley Templin, jr., 200 freestyle (21) & 100 backstroke (21); Audrey Trainor, jr., 500 freestyle (35); Meriel Upton, soph., 50 freestyle (43) & 100 freestyle (16); Courtney Vale, soph., 100 breaststroke (35); Tori Vale, sr., 200 freestyle (20) & 100 butterfly (26); Catie Vitella, sr., 100 breaststroke (56); Relays (3): 200 yard medley (8), 200 freestyle (4) & 400 freestyle (3)

SMOKY HILL (7): Blythe Iverson, fr., 200 freestyle (29) & 500 freestyle (13); Jordyn Richey, sr., 200 indiv. medley (38) & 100 breaststroke (15); Maggie Robben, fr., 200 indiv. medley (14) & 100 breaststroke (11); Natalie Rotondo, jr., 200 freestyle (6) & 100 butterfly (8); Jaclyn Santiago, soph. (diving); Jianna Walker, sr., 100 backstroke (23); Brieyana Walton, jr., 100 breaststroke (49); Relays (3): 200 yard medley (9), 200 freestyle (14) & 400 freestyle (12)