Girls Swimming: 2018 Smoky Hill Invitational team scores, results

Cherokee Trail sophomore Mary Gallagher takes a breath as she swims in the B Final of the 100 yard backstroke at the Smoky Hill Invitational girls swim meet on Jan. 13, 2018, at Smoky Hill High School. Gallagher placed ninth as one of three Cougars to place in the event as they finished fourth as a team. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | Team scores and results from the 27th Smoky Hill Invitational girls swim meet held on Jan. 13, 2018, at Smoky Hill High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

27TH SMOKY HILL GIRLS SWIMMING INVITATIONAL RESULTS



Jan. 13 at Smoky Hill High School

Team scores: 1. Heritage 438 points; 2. SMOKY HILL 410; 3. Douglas County Co-op 299; 4. CHEROKEE TRAIL 288; 5. Mullen 286; 6. Chatfield 274; 7. George Washington 268; 8. Legend 249; 9. Liberty 231; 10. EAGLECREST 99; 11. Chaparral 87; 12. SMOKY HILL RED 56; 13. Ponderosa 46; 14. Denver South 38; 15. SMOKY HILL GREEN 34

200 yard medley relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 47.81 seconds (meet record, previous 1:48.04 set by Heritage in 2017); 2. Douglas County, 1:49.72; 3. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Maggie Robben, Natalie Rotondo, Brieyana Walton), 1:51.91; 4. Mullen, 1:53.17; 5. CHEROKEE TRAIL (Meghan Mai, Paige Hickman, Caitlyn Agee-Keys, Sarah Torline), 1:53.42; 6. Legend, 1:53.54

B Final — 7. George Washington, 1:57.71; 8. Chatfield, 2:02.13; 9. Chaparral, 2:02.41; 10. Liberty, 2:02.92; 11. EAGLECREST (Makayla Popovich, Kendra Hirsch, Kim Nguyen, Otter Ervin), 2:04.89; 12. SMOKY HILL RED (Kelly Saindon, Genesis Cardona, Gabriella Goris, Ivy Newton), 2:06.35; Other Aurora results — 14. Smoky Hill Green (Grace Barlow, Grace Jones, Jessiy Selby, Maya Vazquez), 2:11.33

200 yard freestyle: A Final — 1. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 1 minute, 56.24 seconds; 2. M. Kroening (Douglas Co.), 1:56.64; 3. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 2:00.94; 4. CJ Mitchell (Heritage), 2:03.84; 5. T. Serocki (Heritage), 2:04.96; 6. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 2:05.05

B Final — 7. K Flewell (Chatfield), 2:04.75; 8. T. Nielsen (Mullen), 2:06.24; 9. K. Stier (Chatfield), 2:06.41; 10. E. Hurley (Chatfield), 2:07.70; 11. E. Klaassen (Geo. Wash.), 2:08.06; 12. M. Smith (Geo. Wash.), 2:08.50; Other Aurora results — 14. Vickie Liu (Smoky Hill), 2:07.65; 16. Regan Ramsey (Cherokee Trail), 2:08.46

200 yard individual medley: A Final — 1. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 2 minutes, 10.33 seconds; 2. L. Sowitch (Mullen), 2:11.96; 3. K. Shanley (Chatfield), 2:15.82; 4. E. Shumate (Douglas Co.), 2:15.84; 5. M. Mitchell (Heritage), 2:16.43; 6. S. Moden (Legend), 2:20.80

B Final — 7. A. Koenig (Douglas Co.), 2:21.43; 8. A. Barrow (Geo. Wash.), 2:21.72; 9. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 2:21.73; 10. C. Brown (Legend), 2:22.23; 11. K. Carlson (Liberty), 2:24.56; 12. KELLY SAINDON (SMOKY HILL), 2:26.28; Other Aurora results — 16. Gabriella Goris (Smoky Hill), 2:28.46; 18. Amanda Feilmeier (Cherokee Trail), 2:30.19

50 yard freestyle: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 24.44 seconds; 2. C. Linton (Legend), 24.71; 3. E. Kahn (Geo. Wash.), 25.18; 4. M. Mulvihill (Chatfield), 25.29; 5. Sofia Zinis (Mullen), 25.37; 6. C. Neid (Geo. Wash.), 24.54

B Final — 7. C. Chahbandour (Mullen), 25.20; 8. BRIEYANA WALTON (SMOKY HILL), 25.61; 9. KIM NGUYEN (EAGLECREST), 25.71; 10. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 25.73; 11. G. Roehr (Liberty), 25.85; 12. M. Deevy (Heritage), 26.44; Other Aurora results — 15. Kaity Brookes (Cherokee Trail), 26.70

1-meter diving: A Final — 1. L. Hammar (Denver South), 458.05 points; 2. JACLYN SANTIAGO (SMOKY HILL), 437.20; 3. CHRISTIE YEE (CHEROKEE TRAIL), 386.80; 4. S. Brown (Ponderosa), 386.35; 5. J. Zinis (Mullen), 386.00; 6. N. Quirk (Liberty), 374.55; 7. AMBER SMITH (EAGLECREST), 364.40; 8. I. Bassock (Heritage), 352.10; 9. ELIZABETH RUSSO (SMOKY HILL), 349.15; 10. Z. Topshee (Liberty), 343.85; 11. G. Downing (Heritage), 342.45; 12. P. Bezdek (Chatfield), 341.70; 13. L. Merrill (Chaparral), 340.15; 14. A. Rinehart (Ponderosa), 330.20; 15. SAMANTHA DEMOSS (EAGLECREST), 322.35; 16. AUTUMN IVESTER (CHEROKEE TRAIL), 313.25; 17. L. Ratcliff (Chatfield), 279.10; 18. K. Kelly (George Washington), 278.65

100 yard butterfly: A Final — 1. K. Andrews (Heritage), 56.60 seconds; 2. E. Litteken (Douglas Co.), 56.81; 3. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 59.28; 4. M. Kroening (Douglas Co.), 59.33; 5. CAITLYN AGEE-KEYS (CHEROKEE TRAIL), 1:00.27; 6. P. Feeder (Legend), 1:01.96

B Final — 7. L. Hunt (Heritage), 1:01.05; 8. E. Klaassen (Geo. Wash.), 1:02.60; 9. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 1:04.25; 10. B. Eframo (Heritage), 1:04.43; 11. K. Flewell (Chatfield), 1:04.91; 12. TATUM LOUTHAN (CHEROKEE TRAIL), 1:05.19; Other Aurora results — 16. Amanda Feilmeier (Cherokee Trail), 1:07.67; 17. Gabriella Goris (Smoky Hill), 1:07.81

100 yard freestyle: A Final — 1. A. Shaw (Heritage), 52.81 seconds; 2. C. Linton (Legend), 55.19; 3. E. Kahn (Geo. Wash.), 55.25; 4. L. Sowitch (Mullen), 55.55; 5. G. Roehr (Liberty), 56.22; 6. KATIE POWER (SMOKY HILL), 56.48

B Final — 7. K. Stier (Chatfield), 57.02; 8. S. Zinis (Mullen), 57.47; 9. T. Nielsen (Mullen), 58.15; 10. A. Lopez (Heritage), 58.18; 11. C. Neid (Geo. Wash.), 58.26; 12. E. Bonds (Legend), 59.06; Other Aurora results — 13. Kim Nguyen (Eaglecrest), 58.11; 15. Kaity Brookes (Cherokee Trail), 58.71; 16. Maddie Chapman (Cherokee Trail), 59.05

500 yard freestyle: A Final — K. Shanley (Chatfield), 5 minutes, 3.53 seconds (meet record, previous 5:04.44 set by Shanley in prelims); 2. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 5:29.55; 3. B. Miller (Liberty), 5:36.68; 4. K. Graham (Geo. Wash.), 5:38.08; 5. VICKIE LIU (SMOKY HILL), 5:44.32; 6. M. Smith (Geo. Wash.), 5:48.24

B Final — 7. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 5:33.39; 8. E. Geiser (Douglas Co.), 5:43.01; 9. T. Serocki (Heritage), 5:45.72; 10. M. Jabbour (Liberty), 5:47.28; 11. S. Baker (Liberty), 5:47.78; 12. H. Croasdell (Douglas Co.), 5:53.18; Other Aurora results — 16. Regan Ramsey (Cherokee Trail), 5:51.91

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Mullen, 1 minute, 40.64 seconds; 2. Douglas Co., 1:40.80; 3. Chatfield, 1:42.70; 4. Heritage, 1:42.76; 5. George Washington, 1:43.39; 6. SMOKY HILL (Brieyana Walton, Katie Power, Kristina Domashevich, Blythe Iverson), 1:44.48

B Final — 7. Liberty, 1:45.50; 8. CHEROKEE TRAIL (Caitlyn Agee-Keys, Maddie Chapman, Nicole Rangel Gomez, Kaity Brookes), 1:45.51; 9. Legend, 1:50.28; 10. EAGLECREST (Kim Nguyen, Otter Ervin, Maddie Crespo, Makayla Popovich), 1:50.68; 11. Chaparral, 1:52.12; 12. SMOKY HILL RED (Jessiy Selby, Grace Jones, Kendall Bergstrom, Vickie Liu), 1:53.65; Other Aurora results — 14. Smoky Hill Green (Maya Vazquez, Sydney Miller, Jordan Mitchell, Ana Oldham), 2:03.14

100 yard backstroke: A Final — 1. E. Litteken (Douglas Co.), 56.05 seconds; 2. K. Andrews (Heritage), 56.27; 3. L. Hunt (Heritage), 58.82; 4. M. Clode (Mullen), 1:01.96; 5. MEGHAN MAI (CHEROKEE TRAIL), 1:04.18; 6. KRISTINA DOMASHEVICH (SMOKY HILL), 1:05.43

B Final — 7. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 1:04.11; 8. S. Baker (Liberty), 1:06.48; 9. MARY GALLAGHER (CHEROKEE TRAIL), 1:07.34; 10. K. McGillicuddy (Douglas Co.), 1:07.85; 11. M. Mulvihill (Chatfield), 1:07.93; 12. M. Gibbons (Chatfield), 1:08.29; Other Aurora results — 13. Kelly Saindon (Smoky Hill), 1:07.12; 14. Claire Whitner (Cherokee Trail), 1:08.05; 18. Makayla Popovich (Eaglecrest), 1:10.87

100 yard breaststroke: A Final — 1. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1 minute, 6.91 seconds; 2. BRIEYANA WALTON (SMOKY HILL), 1:08.08; 3. C. Chahbandour (Mullen), 1:08.83; 4. E. Shumate (Douglas Co.), 1:09.60; 5. M. Mitchell (Heritage), 1:09.98; 6. M. Deevy (Heritage), 1:10.83

B Final — 7. S. Moden (Legend), 1:09.25; 8. K. Carlson (Liberty), 1:11.89; 9. C. Brown (Legend), 1:12.32; 10. CAITLYN AGEE-KEYS (CHEROKEE TRAIL), 1:12.80; 11. J. Kaplan (Chaparral), 1:13.59; 12. KATIE POWER (SMOKY HILL), 1:14.06; Other Aurora results — 17. Paige Hickman (Cherokee Trail), 1:13.95

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Heritage, 3 minutes, 37.11 seconds (meet record – previous 3:38.53 set by Heritage in 2017) (pool record – previous best Cherry Cerek 3:37.48 in 2011); 2. Chatfield, 3:42.35; 3. SMOKY HILL (Natalie Rotondo, Katie Power, Blythe Iverson, Maggie Robben), 3:44.11; 4. Legend, 3:45.48; 5. George Washington, 3:48.00; 6. CHEROKEE TRAIL (Sarah Torline, Maddie Wilson, Kaity Brookes, Regan Ramsey), 3:49.24

B Final — 7. Liberty, 3:55.67; 8. Douglas Co., 3:57.13; 9. Chaparral, 3:57.90; 10. Mullen, 4:00.29; 11. SMOKY HILL RED (Gabriella Goris, Vickie Liu, Kendall Bergstrom, Kelly Saindon), 4:00.33; 12. EAGLECREST (Grace Benskin, Cat France, Julia Howard, Maddie Crespo), 4:27.88; Other Aurora result — 13. Smoky Hill Green (Ivy Newton, Sydney Miller, Ana Oldham, Genesis Cardona), 4:24.51