Girls Swimming: 2018 Centennial “A” League Championship results

Cherokee Trail’s Tatum Louthan, left, Smoky Hill’s Kelly Saindon, center and Grandview’s Alyssa McKenna leave the starting blocks at the beginning of the consolation finals of the 2018 Centennial “A” League Championship girls swim meet on Feb. 3, 2018, at Arapahoe High School. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

LITTLETON | Team scores and results for the 2018 Centennial “A” League Championship girls swim meet held Feb. 2-3, 2018, at Arapahoe High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2018 CENTENNIAL “A” LEAGUE GIRLS SWIM MEET

Feb. 3 at Arapahoe High School

Team scores: 1. Cherry Creek 985.5 points; 2. Arapahoe 879.5; 3. GRANDVIEW 637.5; 4. CHEROKEE TRAIL 511; 5. SMOKY HILL 507; 6. Mullen 415.5; 7. EAGLECREST 230.5; 8. OVERLAND 54.5

200 yard medley relay — 1. Cherry Creek, 1 minute, 46.45 seconds (“A” League record, previous 1:47.20 set by Arapahoe in 2017); 2. Arapahoe, 1:48.10; 3. SMOKY HILL (Kristina Domashevich, Maggie Robben, Natalie Rotondo, Brieyana Walton), 1:51.00; 4. GRANDVIEW (Lyssa Wood, Julia Matney, Jadyn Phillips, Simone Cade), 1:52.70; 5. CHEROKEE TRAIL (Meghan Mai, Paige Hickman, Caitlyn Agee-Keys, Sarah Torline), 1:53.47; 6. EAGLECREST (Courtney Menefee, Otter Ervin, Kim Nguyen, Makayla Popovic), 1:59.00; Mullen DQ

200 yard freestyle — A Final: 1. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1 minute, 56.07 seconds; 2. G. Van Anne (Arapahoe), 1:56.36; 3. K. Steele (Cherry Creek), 1:58.53; 4. E. Abernathy (Arapahoe), 1:58.97; 5. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 1:59.79; 6. M. Bergstrom (Arapahoe), 2:01.92; 7. E. Blair (Cherry Creek), 2:01.95; 8. MOLLY NANKEY (GRANDVIEW), 2:02.67

200 yard individual medley — A Final: 1. D. Smith (Arapahoe), 2 minutes, 4.28 seconds; 2. LYSSA WOOD (GRANDVIEW), 2:09.71; 3. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 2:11.93; 4. L. Sowitch (Mullen), 2:13.46; 5. R. Naze (Cherry Creek), 2:13.68; 6. M. Griffin (Arapahoe), 2:14.66; 7. C. Chahbandour (Mullen), 2:19.10; 8. C. Zimmerman (Cherry Creek), 2:19.43

50 yard freestyle —A Final: 1. E. Drury (Cherry Creek), 24.62 seconds; 2. M. Attwell (Cherry Creek), 24.75; 3. A. Dixon (Cherry Creek), 24.88; 4. S. Zinis (Mullen), 25.19; 5. SIMONE CADE (GRANDVIEW), 25.29; T6. L. Nakasone (Cherry Creek), 25.31; T6. A. Berdahl (Arapahoe), 25.31; 8. P. Moody (Arapahoe), 25.67

1-meter diving — 1. F. Cable (Arapahoe), 544.40 points; 2. CATHERINE RODOCKER (GRANDVIEW), 449.90; 3. K. Belitz (Arapahoe), 449.85; 4. A. Perlmutter (Cherry Creek), 444.30; 5. S. Fulton (Cherry Creek), 413.20; 6. M. Stefanski (Cherry Creek), 407.90; 7. K. Tatum (Arapahoe), 405.05; 8. CHRISTIE YEE (CHEROKEE TRAIL), 399.65; 9. JACLYN SANTIAGO (SMOKY HILL), 392.90; 10. J. Zinis (Mullen), 391.70; 11. ELIZABETH RUSSO (SMOKY HILL), 356.30; 12. E. Buckley (Arapahoe), 348.05; 13. TAYLOR ODEN (GRANDVIEW), 336.70; 14. C. Lurcher (Cherry Creek), 335.70; 15. AUTUMN INVESTER (CHEROKEE TRAIL), 333; 16. ANNABELLE OVERSTREET (EAGLECREST), 324.05; 17. SAMANTHA DEMOSS (EAGLECREST), 304.30; 18. G. Reuth (Mullen), 275.50; 19. BAILEY RODRIGUEZ (EAGLECREST), 258.20; 20. NATALIE MURRAY (EAGLECREST), 244.90; 21. ANNA KRAESKI (OVERLAND), 186.35

100 yard butterfly — A Final: 1. G. Van Anne (Arapahoe), 57.81 seconds; 2. S. Yilmazturk (Cherry Creek), 58.08; 3. CAITLYN AGEE-KEYS (CHEROKEE TRAIL), 59.27; 4. L. Sowitch (Mullen), 1:01.74; 5. SAM HUFFORD (GRANDVIEW), 1:01.99; 6. ALYSSA MCKENNA (GRANDVIEW), 1:02.36; 7. C. Zimmerman (Cherry Creek), 1:02.40; 8. M. Hunter (Cherry Creek), 1:02.49

100 yard freestyle — A Final: 1. M. Kirton (Cherry Creek), 53.60 seconds; 2. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 54.21; 3. A. Cremer (Cherry Creek), 54.59; 4. SAM HUFFORD (GRANDVIEW), 54.73; 5. L. Nakasone (Cherry Creek), 55.32; 6. SARAH TORLINE (CHEROKEE TRAIL), 55.52; 7. A. Wentzel (Arapahoe), 55.98; 8. A. Dixon (Cherry Creek), 56.04

500 yard freestyle — A Final: 1. E. Abernathy (Arapahoe), 5 minutes, 13.99 seconds; 2. K. Steele (Cherry Creek), 5:18.64; 3. R. Naze (Cherry Creek), 5:20.91; 4. M. Griffin (Arapahoe), 5:22.51; 5. M. Bergstrom (Arapahoe), 5:27.14; 6. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 5:27.15; 7. A. Mumfrey (Cherry Creek), 5:33.68; 8. J. Whitcher (Arapahoe), 5:36.99

200 yard freestyle relay — A Final: 1. Arapahoe, 1 minute, 39.45 seconds; 2. Mullen, 1:40.21; 3. Cherry Creek, 1:40.26; 4. SMOKY HILL (Brieyana Walton, Natalie Rotondo, Katie Power, Maggie Robben), 1:40.78; 5. GRANDVIEW (Julia Matney, Lily Williams, Molly Nankey, Simone Cade), 1:41.49; 6. CHEROKEE TRAIL (Caitlyn Agee-Keys, Sarah Torline, Kaity Brookes, Madison Houtkooper), 1:43.67; 7. EAGLECREST (Kim Nguyen, Otter Ervin, Maddie Crespo, Makayla Popovic), 1:51.07; 8. OVERLAND (Tatiana Cantu, Teagan Smith, Eden Worden, Kaylee Emick), 1:58.54

100 yard backstroke — A Final: 1. D. Smith (Arapahoe), 56.86 seconds; 2. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 58.26; 3. S. Yilmazturk (Cherry Creek), 59.28; 4. LYSSA WOOD (GRANDVIEW), 59.33; 5. A. Malloy (Cherry Creek), 59.77; 6. M. Clode (Mullen), 1:01.43; 7. P. Moody (Arapahoe), 1:02.08; 8. E. Blair (Cherry Creek), 1:03.08

100 yard breaststroke — A Final: 1. E. Drury (Cherry Creek), 1 minute, 5.23 seconds; 2. A. Wetzel (Arapahoe), 1:05.55; 3. BRIEYANA WALTON (SMOKY HILL), 1:08.22; 4. M. Atwell (Cherry Creek), 1:08.69; 5. C. Chahbandour (Mullen), 1:09.03; 6. M. Hunter (Cherry Creek), 1:09.74; 7. SIMONE CADE (GRANDVIEW), 1:10.41; 8. H. Eckerman (Cherry Creek), 1:12.76

400 yard freestyle relay — A Final: 1. Arapahoe, 3 minutes, 33.51 seconds; 2. Cherry Creek, 3:37.38; 3. GRANDVIEW (Sam Hufford, Jadyn Phillips, Molly Nankey, Lyssa Wood), 3:41.38; 4. CHEROKEE TRAIL (Madison Houtkooper, Maddie Chapman, Kaity Brookes, Maddie Wilson), 3:48.09; 5. Mullen, 3:53.93; 6. SMOKY HILL (Katie Power, Blythe Iverson, Kelly Swindon, Kristina Domashevich), 3:55.77; 7. EAGLECREST (Maddie Crespo, Grace Benskin, Cat France, Courtney Menifee) 4:12.40