Girls Swimming: 2017 Smoky Hill Invitational results

Cherokee Trail sophomore Caitlyn Agee-Keys swims the backstroke portion of the 200 yard individual medley during the championship finals of the 2017 Smoky Hill Invitational girls swim meet on Jan. 14, 2017, at Smoky Hill High School. Agee-Keys finished second in the event and helped the Cougars to third place overall. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | Team scores and individual results from the 2017 Smoky Hill Invitational girls swim meet held on Jan. 14, 2017, at Smoky Hill High School. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2017 SMOKY HILL INVITATIONAL GIRLS SWIM MEET

Jan. 14 at Smoky Hill High School

Team scores: 1. Heritage 528 points; 2. SMOKY HILL 427; 3. CHEROKEE TRAIL 311; 4. Douglas County 266; 5. Chaparral 251; 6. Chatfield 216; 7. Legend 212; 8. Liberty 198; 9. Mullen 197; 10. George Washington 155; 11. Ponderosa 121; 12. SMOKY HILL GREEN 74; 13. EAGLECREST 65; 14. Denver South 47; 15. SMOKY HILL RED 24

200 yard medley relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 48.04 seconds (5ASQT) (Meet record, previous 1:48.26 by Chaparral in 2016); 2. SMOKY HILL (Jianna Walker, Jordyn Richey, Natalie Rotondo, Maggie Robben), 1:52.09 (5ASQT); 3. Chaparral, 1:55.44; 4. CHEROKEE TRAIL (Meghan Mai, Caitlyn Agee-Keys, Amanda Feilmeier, Elma Spahic), 1:55.98 (5ASQT); 5. Douglas Co., 1:56.23 (5ASQT); 6. Mullen, 1:58.92 (5ASQT)

B Final — 7. Legend, 1:56.34 (5ASQT); 8. SMOKY HILL GREEN (Lauren Zurcher, Katie Anthony, Ciera Munns, Brieyana Walton), 1:58.18 (5ASQT); 9. Ponderosa, 1:58.67 (5ASQT); 10. LBCS, 1:59.21 (5ASQT); 11. Denver South, 2:08.96; Chatfield DQ; Other Aurora results: 13. Eaglecrest (Makayla Popvich, Kendra Hirsch, Kim Nguyen, Otter Ervin), 2:06.00; 14. Smoky Hill Red (Ivy Newton, Genesis Cardona, Kelly Saindon, Kendall Bergstrom), 2:07.33

200 yard freestyle: A Final — 1. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 1 minute, 56.64 (5ASQT); 2. K. Harston (Heritage), 1:56.94 (5ASQT); 3. CJ Mitchell (Heritage), 1:57.82 (5ASQT); 4. P. Wayment (Chaparral), 1:58.98 (5ASQT); 5. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 2:03.81; 6. Sarah Gaines (LBCS), 2:04.06

B Final — 7. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 2:04.87; 8. M. Jones (LBCS), 2:05.39; 9. VICKIE LIU (SMOKY HILL), 2:05.43; 10. CARLIE ANDRIE (SMOKY HILL), 2:05.47; 11. K. Flewell (Chatfield), 2:08.25; 12. P. Relich (LBCS), 2:16.18; Other Aurora results: 13. Regan Ramsey (Cherokee Trail), 2:06.74

200 yard individual medley: A Final — 1. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 2 minutes, 13.33 seconds (5ASQT); 2. CAITLYN AGEE-KEYS (CHEROKEE TRAIL), 2:17.94 (5ASQT); 3. C. McLeod (Douglas County), 2:19.41; 4. H. Waldmann (Chaparral), 2:21.36; 5. M. Nash (Heritage), 2:21.40; 6. KELLY SAINDON (SMOKY HILL), 2:23.33

B Final — 7. M. Mitchell (Heritage), 2:19.69; 8. H. Nelson (Legend), 2:23.59; 9. K. Stier (Chatfield), 2:23.67; 10. E. Shumate (Douglas Co.), 2:25.25; 11. B. Miller (LBCS), 2:26.01; 12. L. Hunt (Heritage), 2:27.19; Other Aurora results: 13. Amanda Feilmeier (Cherokee Trail), 2:27.49; 14. Sarah Torline (Cherokee Trail), 2:28.20

50 yard freestyle: A Final — 1. C. Linton (Legend), 24.96 seconds (5ASQT); 2. E. Spotts (Heritage), 25.00 (5ASQT); 3. S. Zinis (Mullen), 25.21 (5ASQT); 4. ELMA SPAHIC (CHEROKEE TRAIL), 25.39 (5ASQT); 5. C. Neid (George Washington), 25.62 (5ASQT); 6. M. Burks (Chaparral), 25.86

B Final — 7. A. Oglesby (Chatfield), 25.47 (5ASQT); 8. JIANNA WALKER (SMOKY HILL), 25.73 (5ASQT); 9. P. Feeder (Legend), 26.14; 10. G. Scharf (Heritage), 26.18; 11. L. VanFleet (Ponderosa), 26.26; 12. KIM NGUYEN (EAGLECREST), 26.27; Other Aurora results: 13. Brieyana Walton (Smoky Hill), 26.04; 14. Cidney Rangel Gomez (Cherokee Trail), 26.56; 16. Kaity Brookes (Cherokee Trail), 26.97

1-meter diving: A Final — 1. L. Barker (Douglas Co.), 491.05 points; 2. S. Tamborski (Douglas Co.), 418.60; 3. CHRISTIE YEE (CHEROKEE TRAIL), 411.25; 4. L. Hammar (South), 376.50; 5. S. Brown (Ponderosa), 338.95; 6. E. Schwartz (George Washington), 334.55; 7. JACLYN SANTIAGO (SMOKY HILL), 332.15; 8. M. Murphy (Douglas Co.), 329.45; 9. J. Zinis (Mullen), 319.20; 10. A. Van Milligan (LBCS), 303.60; 11. ANNABELLE OVERSTREET (EAGLECREST), 301.25; 12. P. Bezdak (Chatfield), 298.40; 13. C. Collins (Chatfield), 294.15; 14. C. Clark (Chaparral), 291.20; 15. C. Hill (Douglas Co.), 273.30; 16. GRACE TANDUS (EAGLECREST), 267.10; 17. L. Merrill (Chaparral), 266.15

100 yard butterfly: A Final — 1. K. Andrews (Heritage), 55.38 seconds (5ASQT) (Meet record, previous 55.91 by K. Andrews of Heritage in 2016); 2. K. Harston (Heritage), 58.97 (5ASQT); 3. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 59.64 (5ASQT); 4. P. Feeder (Legend), 1:02.77; 5. G. Roehr (LBCS), 1:03.47; 6. B. Eframo (Heritage), 1:03.76

B Final — 7. H. Swier (Chaparral), 1:03.22; 8. R. Rowland (Mullen), 1:04.55; 9. A. Ulrich (Chaparral), 1:05.62; 10. H. Scott (Ponderosa), 1:05.77; 11. AMANDA FEILMEIER (CHEROKEE TRAIL), 1:06.24; 12. CIERA MUNNS (SMOKY HILL), 1:06.97; Other Aurora results: 15. Ella Steckler (Cherokee Trail), 1:06.74

100 yard freestyle: A Final — 1. E. Litteken (Douglas Co.), 54.48 seconds (5ASQT); 2. A. Oglesby (Chatfield), 55.59 (5ASQT); 3. ELMA SPAHIC (CHEROKEE TRAIL), 55.67 (5ASQT); 4. M. Kiefer (Heritage), 56.50; 5. S. Zinis (Mullen), 56.51; 6. C. Linton (Legend), 57.03

B Final — 7. P. Weyment (Chatfield) 55.79 (5ASQT); 8. G. Scharf (Heritage), 57.01; 9. S. Moden (Legend), 57.09; 10. C. Neid (George Washington), 57.62; 11. LAUREN ZURCHER (SMOKY HILL), 57.76; 12. MEGHAN MAI (CHEROKEE TRAIL), 58.50; Other Aurora results: 14. Kaity Brookes (Cherokee Trail), 18. Kim Nguyen (Eaglecrest), 59.85

500 yard freestyle: A Final — 1. CJ Mitchell (Heritage), 5 minutes, 19.14 seconds (5ASQT); 2. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 5:29.06 (5ASQT); 3. K. Flewell (Chatfield), 5:31.89 (5ASQT); 4. CARLIE ANDRIE (SMOKY HILL), 5:37.90; 5. L. Kline (Chaparral), 5:38.04; 6. MADDIE WILSON (CHEROKEE TRAIL), 5:42.60

B Final — 7. VICKIE LIU (SMOKY HILL), 5:38.70; 8. K. Graham (George Washington), 5:41.30; 9. B. Miller (LBCS), 5:45.88; 10. T. Serocki (Heritage), 5:47.64; 11. REGAN RAMSEY (CHEROKEE TRAIL), 5:48.74; 12. M. Smith (George Washington), 5:48.92

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Heritage, 1 minute, 41.36 seconds (5ASQT); 2. Mullen, 1:43.52 (5ASQT); 3. Chaparral, 1:44.89 (5ASQT); 4. George Washington, 1:45.04 (5ASQT); 5. Chatfield, 1:45.05; 6. SMOKY HILL (Brieyana Walton, Maggie Robben, Blythe Iverson, Vickie Liu), 1:45.42 (5ASQT)

B Final — 7. LBCS, 1:46.26 (5ASQT); 8. CHEROKEE TRAIL (Ella Steckler, Kaity Brookes, Maddie Chapman, Maddie Wilson), 1:46.54 (5ASQT); 9. SMOKY HILL GREEN (Ciera Munns, Katie Anthony, Sarah Power, Carlie Andrie), 1:48.57; 10. Legend, 1:48.66; 11. Douglas County, 1:49.65; 12. EAGLECREST (Otter Ervin, Gwen Benskin, Grace Benskin, Kim Nguyen), 1:53.00

100 yard backstroke: A Final — 1. K. Andrews (Heritage), 55.60 seconds (5ASQT) (Meet record, previous 56.03 by K. Andrews (Heritage) in 2016); 2. E. Litteken (Douglas Co.), 59.62 (5ASQT); 3. L. VanFleet (Ponderosa), 1:01.09 (5ASQT); 4. JIANNA WALKER (SMOKY HILL), 1:02.50; 5. MEGHAN MAI (CHEROKEE TRAIL), 1:03.07; 6. M. Kiefer (Heritage), 1:03.11

B Final — 7. L. Hunt (Heritage), 1:01.01 (5ASQT); 8. A. Feeder (Legend), 1:02.70; 9. LAUREN ZURCHER (SMOKY HILL), 1:04.11; 10. M. Jones (LBCS), 1:04.34; 11. K. Stier (Chatfield), 1:04.40; 12. M. Clode (Mullen), 1:06.80; Other Aurora results: 14. Kelly Saindon (Smoky Hill), 1:06.52; 16. Sarah Torline (Cherokee Trail), 1:07.60

100 yard breaststroke: A Final — 1. E. Spotts (Heritage), 1 minute, 7.44 seconds (5ASQT); 2. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:09.42 (5ASQT); 3. S. Moden (Legend), 1:10.89 (5ASQT); 4. L. Kline (Chaparral), 1:11.12 (5ASQT); 5. E. Shumate (Douglas County), 1:13.32; 6. JORDYN RICHEY (SMOKY HILL), 1:17.50

B Final — 7. Madison Mitchell (Heritage), 1:10.16 (5ASQT); 8. M. Nash (Heritage), 1:10.79 (5ASQT); 9. H. Waldmann (Chaparral), 1:14.01; 10. A. Schwamm (Mullen), 1:14.09; 11. M. Deevy (Heritage), 1:14.25; 12. H. Waldmann (Chaparral), 1:14.31; Other Aurora results: 13. Caitlyn Agee-Keys (Cherokee Trail), 1:12.05 (5ASQT); 17. Ciera Munns (Smoky Hill), 1:17.07

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Heritage, 3 minutes, 39.18 seconds (5ASQT); 2. CHEROKEE TRAIL (Maddie Wilson, Maddie Chapman, Caitlyn Agee-Keys, Elma Spahic), 3:47.31 (5ASQT); 3. SMOKY HILL (Natalie Rotondo, Jianna Walker, Blythe Iverson, Lauren Zurcher), 3:47.42 (5ASQT); 4. Chatfield, 3:47.82 (5ASQT); 5. LBCS, 3:50.07 (5ASQT); 6. Douglas County, 3:56.73 (5ASQT)

B Final — 7. Legend, 3:51.81 (5ASQT); 8. Chaparral, 3:55.91 (5ASQT); 9. SMOKY HILL GREEN (Carlie Andrie, Kelly Saindon, Sarah Power, Vickie Liu), 4:00.05; 10. George Washington, 4:01.57; 11. Mullen, 4:05.55; 12. Ponderosa, 4:09.93; Other Aurora results: 13. Smoky Hill Red (Ivy Newton, Gabriella Goris, Kendall Bergstrom, Emree Bess), 4:12.33; 14. Eaglecrest (Makayla Popovich, Maddie Crespo, Kendra Hirsch, Grace Benskin), 4:26.95