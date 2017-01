Girls Swimming: 2017 Aurora Public Schools Championships results

From left, Gateway’s Tamry Romero (3rd), Rangeview’s Jasmine Johnson (champion) and Chloe Cubbison (Rangeview) and Hinkley’s Yulissa Chavez (4th) pose with their ribbons from the 100 yard butterfly final at the 2017 Aurora Public Schools Championships meet on Jan. 28, 2017, at Hinkley High School. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | Team scores and individual event results from the 2017 Aurora Public Schools Championships meet held on Jan. 28, 2017, at Hinkley High School:

2017 AURORA PUBLIC SCHOOLS CHAMPIONSHIP GIRLS SWIM MEET

Jan. 28 at Hinkley High School

Team scores: 1. Rangeview 483 points; 2. Hinkley 312; 3. Gateway 193; 4. Aurora Central 116

200 yard medley relay: A Final — 1. Rangeview (Lauren Graff, Sydney Comet, Nikki Minikus, Celeste Packer), 2 minutes, 20.57 seconds; 2. Hinkley (Andrea Durdic, Brittney Gandara, Yulissa Chavez, Destiny Gandara), 2:29.04; 3. Gateway (Melissa Alihodzic, Valeria Castaneda, Tamry Romero, Leigha Kirby), 2:29.89; 4. Aurora Central (Bailey Garrison, Daysi Ortiz, Kat Retana, Lorena Munoz), 2:45.30

200 yard freestyle: A Final — 1. Keaghan Banaitis (Rangeview), 2 minutes, 13.85 seconds; 2. Julie Maldonado (Rangeview), 2:21.61; 3. Brittany Ward (Rangeview), 2:26.23; 4. Emily Haag (Rangeview), 2:26.26; 5. Toptim Kelly Duffy (Hinkley), 2:32.87; 6. Raiza Reyna (Hinkley), 2:46.57

B Final — 7. Allannah Staggs (Hinkley), 2:42.56; 8. Erendira Tejada Tobar (Hinkley), 2:53.32; 9. Diane Machuca Adaile (Aurora Central), 2:59.99; 10. Celia Loya (Gateway), 3:00.58; 11. Michelle Ramirez (Gateway), 3:22.58; 12. Mayjia Miles (Gateway), 3:43.84

200 yard individual medley: A Final — 1. Jasmine Johnson (Rangeview), 2 minutes, 16.42 seconds (5ASQT); 2. Nikki Minikus (Rangeview), 2:41.92; 3. Lauren Graff (Rangeview), 2:47.13; 4. Sydney Comet (Rangeview), 2:47.49; 5. Yulissa Chavez (Hinkley), 3:00.07; 6. Tamry Romero (Gateway), 3:04.75

B Final — 7. Destiny Gandara (Hinkley), 3:18.64; 8. Kat Retana (Aurora Central), 3:29.53; 9. Bailey Garrison (Aurora Central), 3:36.63; 10. Brissa Zamora (Hinkley), 3:39.93; 11. Valeria Castaneda (Gateway), 3:55.27; 12. Jenny Torres (Hinkley), 4:22.86

50 yard freestyle: A Final — 1. Haley Zant (Rangeview), 28.79 seconds; 2. Leigha Kirby (Gateway), 28.99; 3. Inaya Champion (Rangeview), 31.48; 4. Faith McFann (Rangeview), 31.80; 5. Chloe Cubbison (Rangeview), 31.92; 6. Brisa Lopez (Hinkley), 32.60

B Final — 7. Kelli Sherman (Gateway), 33.99; 8. Maria Lopez (Hinkley), 34.10; 9. Lorena Munoz (Aurora Central), 36.65; 10. Melody Carrera (Hinkley), 38.91; 11. Jess Williams (Gateway), 40.11; 12. Jenifeer Garibay (Hinkley), 40.85

1-meter diving: A Final — 1. Sarah Mortenson (Rangeview), 403.85 points (5ASQT); 2. Michelle Sanchez (Gateway), 251.45; 3. Aimee Nguyen (Hinkley), 223.70; 4. Britney Gandara (Rangeview), 171.75; Beimnet Mulugeta DQ

100 yard butterfly: A Final — 1. Jasmine Johnson (Rangeview), 1 minute, 4.76 seconds; 2. Chloe Cubbison (Rangeview), 1:17.97; 3. Tamry Romero (Gateway), 1:24.47; 4. Yulissa Chavez (Hinkley), 1:28.98; 5. Alyssa Yamada (Rangeview), 1:29.04; 6. Melissa Alihodzic (Gateway), 1:29.69

B Final — 7. Hailey Stilley (Rangeview), 1:34.99; 8. Kat Retana (Aurora Central), 1:39.84; 9. Maria Lopez (Hinkley), 1:47.48; 10. Jennifer Lam (Hinkley), 1:51.07

100 yard freestyle: A Final — 1. Haley Zant (Rangeview), 1 minutes, 2.53 seconds; 2. Emely Canales (Hinkley), 1:02.72; 3. Brittany Ward (Rangeview), 1:07.19; 4. Celeste Packer (Rangeview), 1:10.78; 5. Raiza Reyna (Hinkley), 1:11.05; 6. Emily Barents (Rangeview), 1:11.72

B Final — 7. Andrea Durdic (Hinkley), 1:10.47; 8. Brisa Lopez (Hinkley), 1:11.13; 9. Celia Loya (Gateway), 1:18.44; 10. Lessley Garcia (Gateway), 1:18.50; 11. Michelle Ramirez (Gateway), 1:29.51; 12. Lorena Munoz (Aurora Central), 1:38.64

500 yard freestyle: A Final — 1. Keaghan Banaitis (Rangeview), 6 minutes, 3.40 seconds; 2. Nikki Minikus (Rangeview), 6:24.68; 3. Julie Maldonado (Rangeview), 6:26.97; 4. Emily Haag (Rangeview), 6:32.07; 5. Leigha Kirby (Gateway), 6:40.05; 6. Allannah Staggs (Hinkley), 7:40.39

B Final — 7. Erendira Tejada Tobar (Hinkley), 8:12.53; 8. Diane Machuca Adaile (Aurora Central), 8:20.69; 9. Angela Chavez (Hinkley), 8:28.23; 10. Daysi Ortiz (Aurora Central), 8:39.09; 11. Leslie Bezanilla (Hinkley), 8:47.61; 12. Mayjia Miles (Gateway), 9:50.87

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Rangeview (Jasmine Johnson, Brittany Ward, Haley Zant, Keaghan Banaitis), 1 minute, 57.22 seconds; 2. Hinkley (Toptim Kelly Duffy, Andrea Durdic, Raiza Reyna, Emely Canales), 2:03.10; 3. Gateway (Lessley Garcia, Jess Williams, Celia Loya, Kelli Sherman), 2:24.38; 4. Aurora Central (Lorena Munoz, Maria Mejia, Amanda Olivas Palacios, Diana Machuca Adaile), 2:46.58

100 yard backstroke: A Final — 1. Lauren Graff (Rangeview), 1 minute, 12.88 seconds; 2. Alyssa Yamada (Rangeview), 1:14.06; 3. Toptim Kelly Duffy (Hinkley), 1:21.55; 4. Clarissa Evans (Rangeview), 1:27.25; 5. Andrea Durdic (Hinkley), 1:27.33; 6. Melissa Alihodzic (Gateway), 1:27.88

B Final — 7. Bailey Garrison (Aurora Central), 1:33.36; 8. Kelli Sherman (Gateway), 1:35.03; 9. Valeria Banos (Gateway), 1:39.67; 10. Jenifeer Garcia (Hinkley), 1:39.80; 11. Honoka Yamaoka (Gateway), 1:44.30; 12. Maria Mejia (Aurora Central), 1:50.24

100 yard breaststroke: A Final — 1. Sydney Comet (Rangeview), 1 minute, 21.82 seconds; 2. Emely Canales (Hinkley), 1:22.37; 3. Britney Gandara (Hinkley), 1:28.97; 4. Daysi Ortiz (Aurora Central), 1:35.61; 5. Faith McFann (Rangeview), 1:36.01; 6. Destiny Gandara (Hinkley), 1:36.62

B Final — 7. Christian Adams (Hinkley), 1:41.75; 8. Valeria Castaneda (Gateway), 1:42.87; 9. Jackie Jimenez (Rangeview), 1:43.77; 10. Lessley Garcia (Gateway), 1:44.46; 11. Emily Barents (Rangeview), 1:46.27

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Rangeview (Jasmine Johnson, Brittany Ward, Haley Zant, Keaghan Banaitis), 4 minutes, 20.24 seconds; 2. Hinkley (Toptim Kelly Duffy, Raiza Reyna, Andrea Durdic, Emely Canales), 4:39.38; 3. Gateway (Tamry Romero, Celia Loya, Lessley Garcia, Leigha Kirby), 5:07.25; 4. Aurora Central (Kat Retana, Diane Machuca Adaile, Daysi Ortiz, Bailey Garrison), 5:40.49