Girls Swimming: 2016 Coaches Invitational team scores, results

Regis Jesuit freshman Jada Surrell-Norwood prepares to finish the last leg of the 200 yard freestyle relay during the 2016 Coaches Invitational girls swim meet on Dec. 17, 2016, at the Veterans’ Memorial Aquatics Center in Thornton. (Photo by Michael Ortiz/ Aurora Sentinel)

THORNTON | Team scores, championship and consolation finals results for the 2016 Coaches Invitational girls swim meet held on Dec. 18, 2016, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2016 COACHES INVITATIONAL GIRLS SWIMMING

Dec. 18 at VMAC

Class 5A team scores: 1. Fossil Ridge 390.5 points; 2. Fairview 338; 3. Arapahoe 258; 4. Lewis-Palmer 185.5; 5. REGIS JESUIT 173; 6. Rock Canyon 149; 7. Rocky Mountain 134.5; 8. ThunderRidge 112; 9. GRANDVIEW 103; 10. Cherry Creek 83.5; 11. Douglas County 75; 12. SMOKY HILL 72; 13. Chatfield 53; 14. Monarch 46; 15. Broomfield 28; 16. Columbine 25; 17. Ralston Valley 22; 18. Mountain Range 21; 19. Legend 16; 20. Lakewood 14; 21. CHEROKEE TRAIL 13; 22. Denver South 9

Class 4A team scores: 1. Valor Christian 228 points; 2. Heritage 178; 3. Evergreen 131; 4. Silver Creek 121; 5. Rampart 116; 6. Windsor 84; 7. Niwot 64; 8. Liberty 21; 9. Mullen 14; 10. Standley Lake 11; 11. Golden 10; 12. Littleton 3; 13. Skyline 2

Class 3A team scores: 1. Saint Mary’s Academy 71 points; 2. D’Evelyn 40; 3. Longmont 38; 4. Colorado Academy 18; 5. Kent Denver 8

200 yard medley relay: A Final — 1. Fossil Ridge, 1 minute, 42.39 seconds; 2. Heritage, 1:47.63; 3. Fairview, 1:48.28; 4. Valor Christian, 1:48.38; 5. Rock Canyon, 1:50.21; 6. Evergreen, 1:50.61; 7. Rampart, 1:50.85; 8. Cherry Creek, 1:51.16; 9. Silver Creek, 1:52.85; 10. ThunderRidge, 1:54.47

B Final — 11. Arapahoe, 1:51.68; 12. Lewis-Palmer, 1:52.60; 13. Legend, 1:53.28; T14. REGIS JESUIT (Kassidy Cook, Sophia Bradac, Jennae Frederick, Meriel Upton), 1:53.35; T14. SMOKY HILL (Jianna Walker, Jordyn Richey, Natalie Rotondo, Maggie Robben), 1:53.35; 16. GRANDVIEW (Lyssa Wood, Simone Cade, Taylor Dirks, Molly Nankey), 1:53.76; 17. Ralston Valley, 1:54.14; 18. Douglas County, 1:54.28; 19. Windsor, 1:54.45; 20. Monarch, 1:56.86

200 yard freestyle: A Final — 1. Brittney Beetcher (Fairview), 1 minute, 51.17 seconds; 2. Emily Barrier (Rocky Mountain0, 1:52.42; 3. Alex Reddington (St. Mary’s Academy), 1:52.52; 4. Delaney Smith (Arapahoe), 1:52.78; 5. Mikayla Seigal (Fairview), 1:54.57; 6. Abbey Selin (D’Evelyn), 1:54.65; 7. Abbey Owenby (Valor Christian), 1:54.79; 8. Zoe Bartel (Fossil Ridge), 1:55.56; 9. Kylee Alons (Fossil Ridge), 1:55.71; 10. Amy Fromme (Rocky Mountain), 1:57.00

B Final — 11. Peyton Wayment (Chatfield), 1:57.72; 12. TAYLOR DIRKS (GRANDVIEW), 1:58.65; 13. Remi Gucker (Evergreen), 1:58.97; 14. Meghan Magill (Silver Creek), 1:59.12; 15. Gabi Roehr (Liberty), 1:59.18; 16. Raegen Mathieson (Rock Canyon), 1:59.78; 17. Alex Lewis (Lewis-Palmer), 2:00.10; 18. Lydia VanKooten (Littleton), 2:01.15; 19. Sara Findley (Silver Creek), 2:03.30; 20. Allison Cremer (Cherry Creek), 2:03.71

200 yard individual medley: A Final — 1. Bailey Kovac (Fossil Ridge), 2 minutes, 5.20 seconds; 2. Morgan Friesen (Windsor), 2:07.73; 3. Makenna Mathieson (Rock Canyon), 2:10.32; 4. Lucille Matheson (Longmont), 2:10.78; 5. Kaleigh Haworth (ThunderRidge), 2:10.84; 6. Ella Kirschke (Valor Christian), 2:11.43; 7. Catriona Clarke (Rampart), 2:11.54; 8. Mya Drost-Parra (Fairview), 2:11.64; 9. Caraline Baker (Fossil Ridge), 2:12.85; 10. Alex Schwier (Fairview), 2:14.93

B Final — 11. LYSSA WOOD (GRANDVIEW), 2:11.44; 12. Payten Irwin (Niwot), 2:11.56; 13. Kaitlin Pryor (Rocky Mountain), 2:12.33; 14. CJ Kovac (Fossil Ridge), 2:14.48; 15. Morgan Simon (Fairview), 2:15.15; 16. Isabel Rich (Fairview), 2:15.31; 17. PARKER BILEY (REGIS JESUIT), 2:15.78; 18. SAM HUFFORD (GRANDVIEW), 2:16.58; 19. Faith McAllister (Lewis-Palmer), 2:16.98; 20. JENNAE FREDERICK (REGIS JESUIT), 2:19.06

50 yard freestyle: A Final — 1. Laurel Eiber (Arapahoe), 23.50 seconds; 2. Meredith Rees (Lewis-Palmer), 23.72; 3. Coleen Gillilan (Fossil Ridge), 23.89; 4. Gabreece Van Anne (Arapahoe), 24.34; 5. Else Litteken (Douglas County), 24.37; 6. Kylie Andrews (Heritage), 24.39; 7. JADA SURRELL-NORWOOD (REGIS JESUIT), 24.50; 8. Lindsay Stenstrom (Valor Christian), 24.55; 9. Sofia Zinis (Mullen), 24.59; 10. Sidney Trimm (Monarch), 24.67

B Final — 11. Jillian Martin (Broomfield), 24.88; 12. SAMANTHA SMITH (REGIS JESUIT), 24.92; 13. Lauren White (Golden), 25.00; 14. Jessica Beckwith (Rock Canyon), 25.01; 15. Aly Gallagher (Colorado Academy), 25.02; 16. Hannah Ciani-Calomeris (Columbine), 25.11; 17. Julie Day (Lewis-Palmer), 25.24; 18. Anne Younger (Colorado Academy), 25.25; 19. Andrea Niemann (Fossil Ridge), 25.28; 20. Madeleine Mason (Fossil Ridge), 25.65

1-meter diving: A Final — 1. Lexie Barker (Douglas County), 479.10 points; 2. Taylor Jackson (Mountain Range), 475.65; 3. Franny Cable (Arapahoe), 451.30; 4. Samantha Tamborski (Douglas County), 439.75; 5. Maddie Barkow (Niwot), 429.10; 6. Kirsten Belitz (Arapahoe), 417.55; 7. Jenelle Crozier (Chatfield), 413.35; 8. Katie Conn (Broomfield), 411.65; 9. Gretchen Wensue (ThunderRidge), 410.00; 10. CHRISTIE YEE (CHEROKEE TRAIL), 405.20; 11. Malaina Humphreys (Standley Lake), 400.80; 12. Lindsey Hammer (Denver South), 396.95; 13. Campbell Patteson (Kent Denver), 388.30; 14. Anna Kemper (Lewis-Palmer), 385.70; 15. Makena Sanger (Windsor), 379.80; 16. Emily Munn (Lewis-Palmer), 375.15; 17. Ileana Dinette (Lakewood), 373.70; 18. Olivia Ellenwood (Rampart), 351.60; 19. Alaina Hellenberg (Skyline), 342.30; SARAH MORTENSON (RANGEVIEW) DQ

100 yard butterfly: A Final — 1. Coleen Gillilan (Fossil Ridge), 54.02 seconds; 2. Alex Reddington (St. Mary’s Academy), 56.62; 3. Kim Lanaghen (Fairview), 57.94; 4. Madison Hoehn (Valor Christian), 58.19; 5. Payten Irwin (Niwot), 58.22; 6. Katherine Harston (Heritage), 58.45; 7. NATALIE ROTONDO (SMOKY HILL), 58.46; 8. Una Forsythe (Fairview), 58.52; 9. Mikayla Seigal (Fairview), 58.95; 10. Erin Eccleston (Windsor), 59.18

B Final — 11. Jessica Beckwith (Rock Canyon), 58.31; 12. Caraline Baker (Fossil Ridge), 59.12; 13. Elsa Litteken (Douglas County), 59.23; 14. MOLLY NANKEY (GRANDVIEW), 1:00.13; 15. Faith McAllister (Lewis-Palmer), 1:00.26; 16. Drew Lei-Alerta (Cherry Creek), 1:00.44; 17. Kaia Reznicek (Fairview), 1:00.98; 18. JENNAE FREDERICK (REGIS JESUIT), 1:01.06; 19. TORI VALE (REGIS JESUIT), 1:01.25; 20. Sidney Trimm (Monarch), 1:01.68

100 yard freestyle: A Final — 1. Kylie Andrews (Heritage), 50.28 seconds; 2. Kylee Alons (Fossil Ridge), 50.54; 3. Laurel Eiber (Arapahoe), 51.28; T4. Emily Barrier (Rocky Mountain), 51.51; T4. Meredith Rees (Lewis-Palmer), 51.51; 6. JADA SURRELL-NORWOOD (REGIS JESUIT), 52.97; 7. Lindsay Stenstrom (Valor Christian), 53.27; 8. Brandi Vu (Silver Creek), 53.69; 9. Amy Fromme (Rocky Mountain), 53.71; 10. SAMANTHA SMITH (REGIS JESUIT), 54.01

B Final — 11. Gabreece Van Anne (Arapahoe), 52.94; 12. Aly Gallagher (Colorado Academy), 53.39; 13. Allana Clarke (Rampart), 54.04; 14. Cailen Chinn (Fairview), 54.07; 15. Madeline Mason (Fossil Ridge), 54.14; 16. SIMONE CADE (GRANDVIEW), 54.16; 17. Kaitlyn Griffith (Lewis-Palmer), 54.36; 18. Gabi Roehr (Liberty), 54.72; 19. Jillian Martin (Broomfield), 54.91; 20. Sara Findley (Silver Creek), 54.92

500 yard freestyle: A Final — 1. Brittney Beetcher (Fairview), 4 minutes, 57.20 seconds; 2. Abbey Selin (D’Evelyn), 5:04.98; 3. Abbey Owenby (Valor Christian), 5:05.55; 4. Patricia Van Law (ThunderRidge), 5:07.64; 5. Kate McDonald (Evergreen), 5:10.41; 6. Lucille Matheson (Longmont), 5:10.58; 7. Peyton Wayment (Chatfield), 5:13.06; 8. LYSSA WOOD (GRANDVIEW), 5:17.80; 9. Kennedy Philbrick (Rock Canyon), 5:19.14; 10. Bayley Stewart (Fossil Ridge), 5:28.39

B Final — 11. JENNA NEWKIRK (REGIS JESUIT), 5:12.65; 12. Morgan Simon (Fairview), 5:13.71; 13. Robin Cruz-Abrams (Fairview), 5:14.62; 14. TAYLOR DIRKS (GRANDVIEW), 5:17.14; 15. Remi Gucker (Evergreen), 5:17.42; 16. BLYTHE IVERSON (SMOKY HILL), 5:18.56; 17. Alex Lewis (Lewis-Palmer), 5:19.68; 18. Katherine Harston (Heritage), 5:20.40; 19. Alexandre Kramer (Cherry Creek), 5:23.99; Kaitlin Pryor (Rocky Mountain) DQ

200 yard freestyle relay: A Final — 1. Fossil Ridge, 1 minute, 33.92 seconds; 2. Arapahoe, 1:36.40; 3. Fairview, 1:38.79; 4. REGIS JESUIT (Samantha Smith, Parker Biley, Isabella Schultze, Jada Surrell-Norwood), 1:39.41; 5. Lewis-Palmer, 1:39.73; 6. Rocky Mountain, 1:40.94; 7. Cherry Creek, 1:41.88; 8. Silver Creek, 1:41.99; 9. Rampart, 1:42.28; 10. Monarch, 1:42.71

B Final — 11. Valor Christian, 1:42.48; 12. Niwot, 1:42.60; 13. Evergreen, 1:42.61; 14. SMOKY HILL (Brieyana Walton, Jordyn Richey, Blythe Iverson, Natalie Rotondo), 1:42.82; 15. Heritage, 1:44.18; 16. Chatfield, 1:44.23; 17. Rock Canyon, 1:45.07; 18. GRANDVIEW (Sam Hufford, Maddy Dawes, Abby Smith, Molly Nankey), 1:45.17; 19. Liberty, 1:45.48; 20. D’Evelyn, 1:46.00

100 yard backstroke: A Final — 1. Bayley Stewart (Fossil Ridge), 55.72 seconds; 2. Riley Tapley (Fairview), 56.55; 3. Kaitlyn Griffith (Lewis-Palmer), 57.12; 4. Makenna Mathieson (Rock Canyon), 57.20; 5. Patricia Van Law (ThunderRidge), 57.44; 6. Bailey Kovac (Fossil Ridge), 57.75; 7. Delaney Smith (Arapahoe), 58.31; 8. Lizzie Hunt (Heritage), 59.04; 9. Lillianna Brooks (Saint Mary’s Academy), 1:00.46; 10. Madison Hoehn (Valor Christian), 1:00.65

B Final — 11. Erin Harnum (Columbine), 58.65; 12. Grace Harris (Columbine), 59.36; 13. Emily Morton (Lakewood), 59.60; 14. Nikki Schlegel (Silver Creek), 59.74; 15. Ella Kirschke (Valor Christian), 1:00.39; 16. Mya Drost-Parra (Fairview), 1:00.44; 17. Erin Eccleston (Windsor), 1:00.65; 18. Sydney DiCarlo (Rock Canyon), 1:00.79; 19. Lauren White (Golden), 1:01.01; 20. Abbie Shaw (Niwot), 1:01.32

100 yard breaststroke: A Final — 1. Zoe Bartel (Fossil Ridge), 1 minute, 01.88 seconds; 2. Morgan Friesen (Windsor), 1:03.40; 3. Emma Spotts (Heritage), 1:04.81; 4. Kaleigh Haworth (ThunderRidge), 1:05.11; 5. Edenna Chen (Rampart), 1:05.46; 6. Brandi Vu (Silver Creek), 1:05.68; 7. Kate McDonald (Evergreen), 1:05.69; 8. Isabel Rich (Fairview), 1:07.43; 9. Isabelle Davenport (Ralston Valley), 1:07.66; 10. CJ Kovac (Fossil Ridge), 1:08.01

B Final — 11. Christina Crane (Evergreen), 1:07.97; 12. MAGGIE ROBBEN (SMOKY HILL), 1:08.64; T13. Andrea Niemann (Fossil Ridge), 1:08.95; T13. Ella Drury (Cherry Creek), 1:08.95; 15. Jamie Siegler (Valor Christian), 1:09.16; 16. JORDYN RICHEY (SMOKY HILL), 1:09.28; 17. PARKER BILEY (REGIS JESUIT), 1:09.54; 18. Alex Schwier (Fairview), 1:10.92; 19. Natalie Brent (Fairview), 1:10.95; SOPHIE BRADAC (REGIS JESUIT) DQ

400 yard freestyle relay: A Final — 1. Arapahoe, 3:30.57; 2. REGIS JESUIT (Samantha Smith, Isabella Schultze, Meriel Upton, Jada Surrell-Norwood), 3:34.16; 3. Valor Christian, 3:34.80; 4. Fossil Ridge, 3:38.10; 5. Lewis-Palmer, 3:38.38; 6. Fairview, 3:38.91; 7. Rock Canyon, 3:39.75; 8. GRANDVIEW (Sam Hufford, Lyssa Wood, Taylor Dirks, Simone Cade), 3:40.71; 9. Heritage, 3:40.74; 10. Rocky Mountain, 3:43.11

B Final — 11. Evergreen, 3:35.92; 12. Windsor, 3:42.99; 13. Saint Mary’s Academy, 3:43.66; 14. Silver Creek, 3:44.55; 15. Rampart, 3:44.69; 16. SMOKY HILL (Jianna Walker, Natalie Rotondo, Blythe Iverson, Maggie Robben), 3:46.59; 17. Liberty, 3:47.81; 18. Cherry Creek, 3:49.24; 19. Monarch, 3:51.53; 20. Lakewood, 3:52.52