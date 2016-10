Cross Country: 2016 Continental League Championship results, boys

The field for the boys varsity race at the 2016 Continental League Championships cross country meet leaves the start line at Great Lawn Park in Denver on Oct. 12, 2016. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

DENVER | Boys varsity team scores and individual results from the 2016 Continental League Championship cross country meet held on Oct. 12, 2016, at Great Lawn Park. Aurora team and individuals bold and uppercased:

2016 CONTINENTAL LEAGUE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS (BOYS)

Oct. 12 at Great Lawn Park

Boys varsity team scores: 1. Rock Canyon 32 points; 2. Mountain Vista 52; 3. ThunderRidge 117; 4. Legend 148; 5. Castle View 158; 6. Douglas County 161; 7. REGIS JESUIT 171; 8. Highlands Ranch 176; 9. Heritage 188; 10. Ponderosa 278; 11. Chaparral 306

Top 10 individuals: 1. Bailey Timmons (Rock Canyon), 15 minutes, 55 seconds; 2. Carter Dillon (Mountain Vista), 16:01; 3. Chris Theodore (Rock Canyon), 16:03; 4. Michael Long (Douglas County), 16:07; 5. Brock Helvey (Douglas County), 16:30; 6. Caden Foster (Mountain Vista), 16:35; 7. Justin Lund (Mountain Vista), 16:36; 8. Derek Fearon (Rock Canyon), 16:37; 9. Luke Dickinson (Rock Canyon), 16:51; 10. Landon Rast (Legend), 16:55

Regis Jesuit team results

Regis Jesuit (171): 21. Austin Layne, 17:19; 23. Florenzo Bauer, 17:21; 35. Christopher Long, 17:46; 41. Parker Churchill, 17:55; 51. Steven Bruening, 18:04; 57. Samuel Dorchuck, 18:11; 61. Thomas Beatty, 18:19

Other team-by-team results (in order of finish)

Rock Canyon (32): 1. Bailey Timmons, 15:55; 3. Chris Theodore, 16:03; 8. Derek Fearon, 16:37; 9. Luke Dickinson, 16:51; 11. Kyle Franklin, 17:03; 14. Ryan Meisner, 17:09; 20. AJ Bishop, 17:17; Mountain Vista (52): 2. Carter Dillon, 16:01; 6. Caden Foster, 16:35; 7. Justin Lund, 16:36; 18. Cameron Beal, 17:11; 19. Weston Hart, 17:16; 24. Brian Ma, 17:21; 42. Shayan Zarrin, 17:56; 73. Adin Weaver, 19:24; ThunderRidge (117): 16. Noah Jensen, 17:11; 17. Garrett Beckstead, 17:11; 25. Jack Chambers, 17:32; 26. Calvin Haensel, 17:34; 33. Zachary Bright, 17:44; 34. Ryan Sax, 17:46; 55. David Moore, 18:07; Legend (148): 10. Landon Rast, 16:55; 12. Austin Podhajsky, 17:04; 30. Nolan Getchell, 17:42; 47. Scott Johnson, 18:00; 49. Ryan Johnson, 18:02; 50. Jace Owen, 18:03; 64. Jadon Bennick, 18:40; Castle View (158): 15. Aidan Scott, 17:09; 29. Bryant Kraus, 17:40; 32. Tyler Greven, 17:44; 39. Keeton Lentz, 17:53; 43. Jared Wright, 17:57; 53. Mitchell Anderson, 18:06; 60. Jadin Fleming, 18:18; Douglas County (161): 4. Michael Long, 16:07; 5. Brock Helvey, 16:30; 46. Tyler Christians, 18:00; 52. Dominic Gonzales, 18:06; 54. Mark Weiss, 18:07; 70. Gabriele Quintana, 19:01; 72. Eric Urban, 19:18; Highlands Ranch (176): 22. Bennett Atencio, 17:19; 28. Andrew Wisniewski, 17:35; 37. Josh Lord, 17:52; 44. Luke Schwab, 17:58; 45. Corrie Hiatt, 17:59; 48. Grant Bauer, 18:02; 58. Caleb Meis, 18:11; Heritage (188): 27. Max Tenbraak, 17:34; 31. Jarrod Holt, 17:43; 36. Simeon Ehm, 17:49; 38. Cory Kennedy, 17:52; 56. Cole VanVleet, 18:08; 59. Tyler Watkins, 18:13; Ponderosa (278): 13. Cameron Nuzman, 17:08; 62. Conor Smith, 18:26; 63. Sean Decker, 18:38; 69. John Caster, 18:55; 71. Spencer Beer, 19:15; 74. Austin Eyers, 19:36; 77. Kevin Engle, 20:33; Chaparral (306): 40. Josh Welo, 17:55; 65. Matthew McCarthy, 18:45; 66. Cole Gerome, 18:46; 67. Tad Trimarco, 18:48; 68. John Parker, 18:48; 75. Caleb Ream, 20:07; 76. Daniel De Paz, 20:20