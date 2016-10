Cross Country: 2016 Centennial League Championship results, girls

Grandview junior Caroline Robbins, left, can’t quite catch up to Cherry Creek’s Devon Peterson on the final stretch towards the finish line in the girls varsity race at the 2016 Centennial League Championships cross country race held on Oct. 13, 2016, at deKoevend Park. Peterson finished second and Robbins third behind runaway winner Brie Oakley of Grandview. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

LITTLETON | Team scores and individual results for the girls varsity race at the 2016 Centennial League Championship cross country meet held on Oct. 13, 2016, at deKoevend Park. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

2016 CENTENNIAL LEAGUE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS (GIRLS)

Team scores: 1. Cherry Creek 49 points; 2. GRANDVIEW 51; 3. Arapahoe 53; 4. CHEROKEE TRAIL 62; 5. SMOKY HILL 145; 6. Mullen 186; 7. EAGLECREST 191; 8. OVERLAND 235

Top seven individuals (first team all-league): 1. BRIE OAKLEY (GRANDVIEW), 17 minutes, 28 seconds; 2. Devon Peterson (Cherry Creek), 18:37; 3. CAROLINE ROBBINS (GRANDVIEW), 18:38; 4. CAITLIN MCCONNELL (CHEROKEE TRAIL), 18:53; 5. Victoria Hall (Cherry Creek), 19:09; 6. Morgan Conn (Arapahoe), 19:20; 7. JORDAN HERRERA (CHEROKEE TRAIL), 19:26

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Grandview (51): 1. Brie Oakley, 17:28; 3. Caroline Robbins, 18:38; 8. Kaitlyn Mercer, 19:28; 18. Denika Hallin, 20:44; 21. Anna Swanson, 20:58; Cherokee Trail (62): 4. Caitlin McConnell, 18:53; 7. Jordan Herrera, 19:26; 12. Soonhee Han, 20:28; 16. Kyra Stevenson, 20:43; 23. Elizabeth Thomas, 21:11; 25. Charlotte Thomas, 21:25; 26. Jessica Brookie, 21:25; Smoky Hill (145): 24. Amelia Johannes, 21:21; 28. Sarah Power, 21:34; 30. Rhonda Patrom, 21:53; 31. Carlie Andrie, 21:55; 32. Kaycie Schubert, 22:01; 36. Kyndall Hadley, 22:15; 42. Ciera Munns, 22:50; Eaglecrest (191): 33. Fiona Hiland, 22:05; 34. Rebecca McMillian, 22:13; 38. Ashley Vargas, 22:17; 41. Faith Lind, 22:42; 45. Natie Selenke, 22:57; 46. Tatiana Rivera, 22:57; Overland (235): 37. Kate Rowland, 22:16; 48. Hillary Moreno, 23:37 49. Katie Crilov, 24:28; 50. Remy Bassett, 25:46; 51. Mercy Gelinas, 26:11; 52. Evelyn Amateco, 26:40

Other team-by-team results (in order of finish)

Cherry Creek (49): 2. Devon Peterson, 18:37; 5. Victoria Hall, 19:09; 10. Hannah Mimmack, 20:16; 15. Julie Phillips, 20:37; 17. Isabel Anema, 20:44; 20. Jamie Johnson, 20:56; 27. Vanessa Lombardi Trejo, 21:28; Arapahoe (53): 6. Morgan Conn, 19:20; 9. Allison Marizza, 19:56; 11. Hunter Jones, 20:16; 13. Kelly Waugh, 20:31; 14. Kira MacGill, 20:31; 19. Eliza Fink, 20:48; 22. Sarah Slayap, 21:00; Mullen (186): 29. Lizzie Blaschke, 21:37; 35. Laney Dugan, 22:14; 39. Jordan Super-Hill, 22:26; 40. Megan Sandy, 22:35; 43. Cate Abbott, 22:54; 44. Sarah Deline, 22:56; 47. Alex Seward, 23:01