Cross Country: 2016 Centennial League Championship results, boys

Overland’s Isaiah Bradley, right, gets in front of Grandview’s Matt Vafides on the final stretch before the finish line at the end of the boys varsity race at the Centennial League Championships cross country meet held on Oct. 13, 2016, at deKoevend Park. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

LITTLETON | Team scores and individual results for the boys varsity race at the 2016 Centennial League Championship cross country meet held on Oct. 13, 2016, at deKoevend Park. Aurora teams and individuals bold and uppercased:

2016 CENTENNIAL LEAGUE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS (BOYS)

Team scores: 1. CHEROKEE TRAIL 49 points; 2. Cherry Creek 56; 3. Arapahoe 82; 4. GRANDVIEW 107; 5. EAGLECREST 113; 6. SMOKY HILL 150; 7. Mullen 167; 8. OVERLAND 181



Top seven individuals (first team all-league): 1. James Logan (Arapahoe), 15 minutes, 52 seconds; 2. RYLAN WALLACE (CHEROKEE TRAIL), 16:10; 3. Daniel Hamson (Cherry Creek), 16:26; 4. Kyle Kennedy (Arapahoe), 16:32; 5. Bryce Medaris (Mullen), 16:43; 6. JEMIL KASSAHUN (SMOKY HILL), 16:45; 7. HUNTER GLASGO (CHEROKEE TRAIL), 16:47

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Cherokee Trail (49): 2. Rylan Wallace, 16:10; 7. Hunter Glasgo, 16:37; 8. Bryson Nelson, 16:48; 15. Mitchell Garcia, 17:06; 17. Noah Morgan, 17:11; 19. Aaron Redman, 17:14; 39. Carter Stevenson, 18:16; Grandview (107): 10. Caleb Randolph, 16:50; 16. Matthew Fox, 17:09; 20. Jordan Craig, 17:16; 26. Colton Gates, 17:34; 35. Matt Vafides, 18:03; 51. John Rogers, 19:00; Eaglecrest (113): 13. George Rykovich, 17:02; 14. Mason Brown, 17:05; 18. Gavin Morgenegg, 17:11; 27. Andrew Mills, 17:37; 41. Scott MacLean, 18:23; 48. Charles Odden, 18:39; 53. Christian Branson, 19:20; Smoky Hill (150): 6. Jemil Kassahun, 16:45; 28. Oumari Smith, 17:40; 33. Cole McPherson, 17:57; 40. Owen Echols, 18:22; 43. Skyler Bachicha, 18:26; 45. Caleb Echols, 18:32; 49. Brent Montoya, 18:46; Overland (181): 25. Abdi Abade, 17:33; 32. Beneyam Yifru, 17:53; 34. Isaiah Bradley, 18:02; 44. Rifat Emam, 18:31; 46. Grant Bradley, 18:34; 50. Kobe Jara, 18:57; 54. Alex Martin, 19:25

Other team-by-team results (in order of finish)

Cherry Creek (56): 3. Daniel Hamson, 16:26; 9. Abreham Anderson, 16:50; 11. Jared Scott, 16:58; 12. Conor Egan, 16:58; 21. Davis Landry, 17:17; 22. Sean Maroney, 17:21; 29. Clay Cutter, 17:40; Arapahoe (82): 4. Kyle Kennedy, 16:32; 23. Micah Conley, 17:21; 24. Griffin Hampton, 17:24; 30. Gage Voss, 17:41; 31. Stephen Haysley, 17:50; 38. Griffin Van Anne, 18:15; Mullen (167): 5. Bryce Medaris, 16:43; 36. Matthew Vermeyen, 18:05; 37. Harrison Olivieri, 18:08; 42. Will Locascio, 18:25; 47. Robbie Manta, 18:35; 52. Sebastian Campos, 19:14; 55. Bryce Hall, 19:27