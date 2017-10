Regis Jesuit junior Kosta Garger is set to face Arvada West’s Nautica Cobb in a No. 2 singles first round match at the 2017 Class 5A boys state tennis tournament on Oct. 12, 2017, at Gates Tennis Center. Regis Jesuit has three singles players and four doubles teams in the state tournament and Grandview has two singles players and one doubles team in the mix. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | Brackets and pairings for the 2017 Class 5A boys state tennis tournament Oct. 12-14, 2017, at the Gates Tennis Center in Denver as released Monday by the Colorado High School Activities Association. The first round is scheduled for 9 a.m. Oct. 12. Aurora players are bold and uppercased:

BOYS TENNIS: 2017 CLASS 5A STATE TOURNAMENT PAIRINGS, BRACKET

NO. 1 SINGLES: Upper bracket — Luke Andrews, jr. (Columbine) vs. Javier Valenzuela, sr. Mountain Range); Michael Stathakis, sr. (Castle View) vs. Tom Melville, sr. (Fairview); Ethan Katz, sr. (Boulder) vs. Charlie Franks, sr. (Denver East); Cal Hegstrom, jr. (Grand Junction) vs. Tyler Landen, jr. (Arapahoe); Lower bracket — Bradley Ma, sr. (Pine Creek) vs. Ryan Neale, sr. (Ponderosa); Chris Swanson, fr. (Rock Canyon) vs. Alex Gordon, soph. (Cherry Creek); MORGAN SCHILLING, FR. (REGIS JESUIT) vs. Christian Holmes, jr. (Chatfield); Benton Haensel, sr. (ThunderRidge) vs. Jack Alexander, sr. (Heritage)

NO. 2 SINGLES: Upper bracket — Chase Walters, fr. (Heritage) vs. Giovanni Intermoseli, jr. (Broomfield); ILIJAH BAILEY, SR. (GRANDVIEW) vs. Luke Miller, jr. (Pine Creek); Jared Green, soph. (Arapahoe) vs. Ethan Schacht, sr. (Fairview); Max Probst, sr. (Mountain Vista) vs. Cameron Weckerly, jr. (Grand Junction); Lower bracket — Nautica Cobb, jr. (Arvada West) vs. KOSTA GARGER, JR. (REGIS JESUIT); Henry Cox, jr. (Ponderosa) vs. Jackson Holland, jr. (Fossil Ridge); Jackson Johnston, sr. (Ralston Valley) vs. Ben Murray, sr. (Cherry Creek); Ashton Rogers, sr. (Coronado) vs. Everett Martin, sr. (Boulder)

NO. 3 SINGLES: Upper bracket — Kael Kleckner, sr. (Arvada West) vs. Andre Maltzahn, fr. (Fossil Ridge); Jay Kikkeri, sr. (Arapahoe) vs. Henry Hawk, sr. (Boulder); Brian Benson, sr. (Mountain Vista) vs. Luke Aubert, jr. (Grand Junction); Jack Darre, fr. (Denver East) vs. Andy Wu, jr. (Fairview); Lower bracket — Carson Green, jr. (Ralston Valley) vs. Mason Lewis, jr. (Broomfield); Will Jones, soph. (Heritage) vs. George Cavo, fr. (Cherry Creek); Jackson Cesark, sr. (Fruita Monument) vs. Kyle Ma, soph. (Pine Creek); MATTHEW YAN, SR. (GRANDVIEW) vs. PHILLIP ALBRIGHT, FR. (REGIS JESUIT)

NO. 1 DOUBLES: Upper bracket — Michael Barto/Christian Sisneros (Pine Creek) vs. Sam Angel/Drew Hill (Cherry Creek); Christian Dykson/Nathan Sima (Fort Collins) vs. Drew Schneider/Aaron Offerman (Fossil Ridge); Kevin Ross/Nick Stone (Chatfield) vs. Beck Chrisbens/Luke Silverman (Fairview); Kyle Bohuslavsky/Shiloh Vega (Liberty) vs. Noah Sorensen/Riley King (Rocky Mountain); Lower bracket — Patrick Berzins/Jon Obregon (Denver East) vs. Will Enterline/Hans Callanan (Boulder); Daniel Kang/Miles Gamble (Poudre) vs. Mitchell Manwaring/Jack Vanderberg (Broomfield); Brandon Keller/Clark Ligon (Fruita Monument) vs. Collin Bean/Tommy Hipp (Mountain Vista); Charlie Eck/Turner Gordon (Ralston Valley) vs. WILL DENNEN/PATRICK SEBY (REGIS JESUIT)

NO. 2 DOUBLES: Upper bracket — Henry McKinney/Clayton Guevara (Lakewood) vs. Aaron Nguyen/Hall Humphrey (Fairview); Hanel Kim/Brandon Loi (Mountain Range) vs. Luke Silvester/Nick Jordan (Boulder); Matthew Gresh/Chris Du (Rock Canyon) vs. Reece Kelly/McClain Easton (Mountain Vista); Eli Yeagley/Luke Carlson (Chatfield) vs. Stone Heyman/Nick Eidler (Cherry Creek); Lower bracket — Max Hubbard/Blake Wilson (Poudre) vs. EVAN NUSS/EMILIO GONZALEZ-CRUZ (REGIS JESUIT); Tyler Li/Antony Sikorski (Fossil Ridge) vs. Tre Chudacauf/Ben Thompson (Rocky Mountain); Noah Saidy/Daniel (Nick) Law (ThunderRidge) vs. Cameron Lupo/Charlie Vanderberg (Broomfield); Tommy Mahre/Max Weckerly (Grand Junction) vs. Will Franks/Brian Birkeland (Denver East)

NO. 3 DOUBLES: Upper bracket — Chase Scherschel/Andrew Gardalen (ThunderRidge) vs. Cooper Axe/Carter Galyard (Rocky Mountain); Kyle Kirkby/Hunter Gormley (Fossil Ridge) vs. MATTHEW MCCARTHY/GABE CALDWELL-NEPVEUX (REGIS JESUIT); DANIEL CIERASZYNSKI/BRIAN KIM (GRANDVIEW) vs. Trevor Fone/Henri Wessels (Mountain Vista); Grant Hitchings/Tyler Liberati (Ponderosa) vs. Jack Abby/Jacob Frosch (Denver East); Lower bracket — Jacob Lobb/Ryan Wood (Arapahoe) vs. Zach Smith/Nick Svichar (Cherry Creek); Josh Roberts/Tyler Quick (Rock Canyon) vs. Zach Kennedy/Blake Knudsen (Heritage); Anthony Moller/Jock Payne (Legacy) vs. Will Darkey/Henry Kuhna (Broomfield); Charlie Esson/Wyatt Stack (Boulder) vs. Ryan Grayson/Kian Grimison (Fairview)

NO. 4 DOUBLES: Upper bracket — Evan Diehl/Matthew Ruiz-Diaz (Fossil RIdge) vs. Reid Shaffer/Adam Heilbronner (Fairview); Gannon Zamori/Ben Shafai (Pine Creek) vs. Andrew Teck/Issac McFee (Rocky Mountain); Ryan Ohr/Christopher Bratcher (ThunderRidge) vs. Andrew Episkopos/Chris Strobel (Broomfield); Brendan Coggins/Kit Bowers (Chatfield) vs. Tyler Schoen/Devin Brownstein (Cherry Creek); Lower bracket — Jon May/August Pomrenke (Fruita Monument) vs. MATTHEW MAHONEY/JAMES O’CONNOR (REGIS JESUIT); Nathaniel Lim/Calvin Caldwell (Boulder) vs. Max Duque/Will Berg (Mountain Vista); Ian Gienger/Jake Wilcox (Arapahoe) vs. George Weaver/Quentin Yamasaki (Denver East); Aiden Muldener/Connor McKenzie (Ralston Valley) vs. Dylan Broderick/Graham Gates (Heritage)