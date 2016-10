Boys Tennis: 2016 Class 5A state tournament pairings

Overland junior Dawid Kijak is set to play in the first set of matches on the opening day of the 2016 Class 5A boys state tennis tournament at 9 a.m. Oct. 13 at Gates Tennis Center in Denver. Kijak is one of six singles players from Aurora schools to qualify for the tournament. (Photo by Gabriel Christus/Aurora Sentinel)

AURORA | Brackets and pairings for the Class 5A boys state tennis tournament Oct. 13-15 at the Gates Tennis Center in Denver as released Monday by the Colorado High School Activities Association. The first round is scheduled for 9 a.m. Oct. 13. Aurora players are bold and uppercased:

NO. 1 SINGLES: Upper bracket — Spencer Wolff, sr. (Broomfield) vs. DAWID KIJAK, JR. (OVERLAND); Tom Melville, jr. (Fairview) vs. Ben Antonsen, sr., Mountain Vista; Ethan Katz, jr. (Boulder) vs. Christian Holmes, soph. (Chatfield); Cameron Weckerly (Grand Junction) vs. Skyler Gates, jr., (Heritage); Lower bracket — KOSTA GARGER, SOPH. (REGIS JESUIT) vs. Jackson Holland, soph. (Fossil Ridge); Bradley Ma, jr. (Pine Creek) vs. Ethan Hillis, sr. (Cherry Creek); Josh Fields, sr. (Ponderosa) vs. Tyler Landen, soph. (Arapahoe); Robert Kamarali, fr. (Bear Creek) vs. Kai Smith, sr. (Denver East)

NO. 2 SINGLES: Upper bracket — Ethan Schacht, jr. (Fairview) vs. Johnny Titelbaum, sr. (Rocky Mountain); Jackson Johnstone, jr. (Ralston Valley) vs. DRADEN HOOVER, SR. (OVERLAND); Max Probst, soph. (Mountain Vista) def. Patrick Ross, sr. (Chatfield); Simon Lupo, sr. (Broomfield); Lower bracket — Henry Hawk, jr. (Boulder) vs. Robby Hill, sr. (Cherry Creek); Zach Keith, sr. (ThunderRidge) vs. PATRICK SEBY, JR. (REGIS JESUIT); Henry Cox, soph. (Ponderosa) vs. Jack Alexander, jr. (Heritage); Reed Harrington, sr. (Monarch) vs. Arjun Gupta, sr. (Fossil Ridge)

NO. 3 SINGLES: Upper bracket — Charlie Vanderberg, fr. (Broomfield) vs. Alex Gordon, fr. (Cherry Creek); Jack Ferry, sr. (Monarch) vs. Zac Meyer, jr. (Chatfield); HENRY VICE, SR. (OVERLAND) vs. Akhil Gupta, fr. (Fossil Ridge); Hayden Smith, jr. (Ponderosa) vs. Luke Aubert, soph. (Grand Junction); Lower bracket — Everett Martin, jr. (Boulder) vs. Graham Blanco, sr. (Fairview); Benton Haensel, jr. (ThunderRidge) vs. Bryce Viorst, sr. (Denver East); Eric Bockhaus, sr. (Fort Collins) vs. Cameron McGregor, sr. (Heritage); Trigg Hayward, fr. (Fruita Monument) vs. ERICH NUSS, SR. (REGIS JESUIT)

NO. 1 DOUBLES: Upper bracket — Charlie Dickey/Justin Briggs (Palmer) vs. ADHITHYA BASKER/MATTHEW YAN (GRANDVIEW); Michael Barto/Jack Blunt (Pine Creek) vs. Tyrone Braxton/Eric Dellavalle (Denver East); Nick Stephenson/Jake Hall (Arapahoe) vs. Matt Miller/Ryan Bowen (Grand Junction); Daniel Auerbach/Carson Sexton (ThunderRidge) vs. LUCA ABBOTT/WILL DENNEN (REGIS JESUIT); Lower bracket — Matt Szymd/Grant Smith (Mountain Vista) vs. Charlie Johnson/Tim Sunset (Fossil Ridge); Hans Callanan/Will Enterline (Boulder) vs. Devin Harper/David Zhao (Fairview); Alex Games/Justin Spehalski (Chatfield) vs. Jacob Bendalin/Ben Murray (Cherry Creek); Josh Peterson/Luke Lindell (Ponderosa) vs. Justin Fristensky/Logan Fristensky (Monarch)

NO. 2 DOUBLES: Upper bracket — MICHAEL TROUTMANT/MATAS SUZIEDELIS (GRANDVIEW) vs. San Angell/Drew Hill (Cherry Creek); Garrett Lumley/Simon Alger (Arapahoe) vs. Cole Hancock/Will Jones (Heritage); Ben Thompson/Trae Chudacoff (Rocky Mountain) vs. Drew Schneider/Evan Diehl (Fossil Ridge); Trent Lowe/Peyton Correll (Ponderosa) vs. David Glazer/Patrick Berzins (Denver East); Lower bracket — Tucker Travins/Reilly Fredell (Coronado) vs. EVAN NUSS/EMILIO GONZALEZ-CRUZ (REGIS JESUIT); Keegan Estrella/Ryan Smith (Brighton) vs. Collin Bean/Tommy Hipp (Mountain Vista); Quinn McNamara/Cyrus Evans (Monarch) vs. Beck Chrisbens/Andy Wu (Fairview); Jack Wahlenmaier/Wes Wainright (Rock Canyon) vs. Mitchell Manwaring/Mason Lewis (Broomfield)

NO. 3 DOUBLES: Upper bracket — Tyler Liberati/Grant Hitchings (Ponderosa) vs. Chris Schauer/Brian Benson (Mountain Vista); Tommy Mahre/Riley King (Grand Junction) vs. Jon Obregon/Daniel Sanderson (Denver East); Gavin Burkholder/Luke Smith (Rock Canyon) vs. Stone Heyman/Nick Eidler (Cherry Creek); Kevin Ross/Nick Stone (Chatfield) vs. Aaron Hargis/Cam Salz (Fossil Ridge); Lower bracket — Parker Kretzler/Jett Lopez (Horizon) vs. Blake Wood/Henry Kuhna (Broomfield); Teddy Schoenfeld/Nathaniel Lim (Boulder) vs. MATT MCCARTHY/GABE CALDWELL-NEPVEUX (REGIS JESUIT); Kirk Zieser/Jay Kikkeri (Arapahoe) vs. Zach Kennedy/Cole Sullivan (Heritage); Connor Reuter/Noah Messman (Monarch) vs. Brooks Savage/Adam Chehadi (Fairview)

NO. 4 DOUBLES: Upper bracket — Anthony Moller/Jack Payne (Legacy) vs. Zach Smith/Nick Svichar (Cherry Creek); Price Hartman/Dobbin Pine (Columbine) vs. Carson McLeod/Ryan Dicker (Heritage); Matt Martinez/Joseph Hirschbul (Grand Junction) vs. Brandon Krzyzkowski/Tyler Li (Fossil Ridge); Luke Lyman/Luke Grant (Legend) vs. Will Franks/Jack LaBarge (Denver East); Lower bracket — Logan Pudalov/Jackson Brusino (Boulder) vs. JAMES O’CONNOR/MATTHEW MAHONEY (REGIS JESUIT); Isaac Moorman/Will Spong (Monach) vs. Eli Yeagley/Luke Carlson (Chatfield); Chase Wern/AJ Nelson (Arapahoe) vs. Aaron Nguyen/Hall Humphrey (Fairview); Andrew Episkipos/Chris Strobel (Berthoud) vs. Cameron Mahoney/Naman Kapasi (Mountain Vista)