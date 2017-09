Boys Golf: 2017 Class 5A Southern Regional team, individual results

COLORADO SPRINGS | Team scores and individual results from the 2017 Class 5A Southern Region boys golf tournament held on Sept. 18, 2017, at Colorado Springs Country Club. Top two teams and 13 individuals not on one of those teams qualify for the 5A state tournament. Aurora team and individuals bold and uppercased:

2017 CLASS 5A SOUTHERN REGIONAL BOYS GOLF

Team scores (par 213): 1. Heritage 218; 2. Grand Junction 221; 3. Liberty 230; T4. Cherry Creek 232; T4. Denver East 232; 6. Boulder 236; 7. Legend 237; 8. Broomfield 241; 9. Horizon 255; 10. Arvada West 259; 11. Bear Creek 260; 12. Coronado 275; 13. OVERLAND 290; 14. Northglenn 350; 15. AURORA CENTRAL 370

Top 20 individuals (par 71): T1. Canon Olkowski (Grand Junction) 70; T1. Sam Blackwood (Heritage) 70; 3. Ben Carrington (Heritage) 71; T4. Blake Schneiter (Grand Junction) 73; T4. Ryan Kennedy (Legend) 73; 6. Brandon Bervig (Liberty) 75; T7. Carson Briggs (Broomfield) 76; T7. Lucas Howell (Liberty) 76; T7. Ryan Sangchompuphen (Denver East) 76; T10. Cade Kilkenny (Cherry Creek) 77; T10. Cameron Bajaj (Heritage) 77; T10. Freddie Gluck (Boulder) 77; T10. Joseph Madden (Denver East) 77; T15. Carson Kerr (Grand Junction) 78; T15. Carter Kovarik (Cherry Creek) 78; T15. Grey Brewer (Cherry Creek) 78; T15. Parker McNitt (Heritage) 78; T19. Adam Tilger (Broomfield) 79; T19. Henry Howser (Boulder) 79; T19. Kailer Rundiks (Denver East) 79; T19. Tyler Barcelon (Liberty) 79

Aurora team-by-team results (in order of finish)

Overland (290): T36. Quinn Hiatt 87, 48. Nathan Carver 99, 50. Justin Weiman 104, 56. Noah Larchick 124; Aurora Central (370): 51. Rofi Nasier 106, 55. Shamsul Nasier 123, Joenathan Fountain 141