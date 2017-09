Boys Golf: 2017 Class 5A Central Regional team, individual results

CASTLE ROCK | Team scores and individual results from the 2017 Class 5A Central Region boys golf tournament held on Sept. 18, 2017, at Plum Creek Golf Club. Top two teams and 13 individuals not on one of those teams qualify for the 5A state tournament. Aurora team and individuals bold and uppercased:

2017 CLASS 5A CENTRAL REGION BOYS GOLF

Team scores (par 216): 1. Fossil Ridge 221; 2. Rock Canyon 222; 3. Mountain Range 236; 4. Fruita Monument 242; T5. Rampart 244; T5. Castle View 244; 7. CHEROKEE TRAIL 251; 8. Columbine 257; 9. Prairie View 260; 10. Pomona 273; 11. EAGLECREST 275; 12. Fountain-Fort Carson 306; 13. Denver South 329; 14. GATEWAY 362; 15. Adams City 368

Top 20 individuals (par 72): T1. DAVIS BRYANT (EAGLECREST) 71; T1. Kieran McMullen (Rock Canyon) 71; T3. Dillon Stewart (Fossil Ridge) 72; T3. Connor James (Mountain Range) 72; T5. Gavin Hagstrom (Fossil Ridge) 74; T5. Dillon Baker (Castle View) 74; T7. Jack Hastings (Fossil Ridge) 75; T7. Finn Olson (Rock Canyon) 75; T9. Jake Daniel (Rock Canyon) 76; T9. Cameron Como (Rampart) 76; 11. Josh Caridi (Fossil Ridge) 77; T12. Sean Kennedy (Fruita Monument) 78; T12. Caden Bailey (Rampart) 78; 14. BEAM BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 79; T15. Josh Thomson (Mountain Range) 81; T15. Zack Nehm (Fruita Monument) 81; T15. Casey Jacobsen (Castle View) 81; T15. Jaden Opperman (Columbine) 81; 19. Jeff Nelson (Prairie View) 82; T20. Hunter Flowers (Mountain Range) 83; T20. Blake Andersen (Fruita Monument) 83; T20. Henry Dunkleberger (Rock Canyon) 83; T11. Jack Abbott (Columbine) 83

Aurora team by team results (in order of finish)

Cherokee Trail (251): 14. Beam Boonta 79, T24. Mason Bernard 85, T27. Jack Stephenson 87, T40. Jake Williams 96; Eaglecrest (275): T1. Davis Bryant 71, 45. Garrett Schmidt 100, 46. Landyn Garcia 104, 54. Jesse Davis 120; Gateway (362): T32. Garrison Milton 91, 55. DJ Wilson 127, 58. Tanner Parsons 144, Trevor Pell WD