Boys Basketball: 2016 FreeTax USA Shootout results

OREM, UTAH | Results from the 2016 FreeTax USA Shootout boys basketball tournament played Dec. 8-10 in Utah. Aurora team bold and uppercased:

BOYS BASKETBALL

2016 FREETAX USA SHOOTOUT

Saturday, Dec. 10

Lone Peak (Utah) 61, Orem (Utah) 47

SMOKY HILL 66, Wakefield (Virginia) 52

Wasatch Academy (Utah) 97, Timpview (Utah) 76

Friday, Dec. 9

SMOKY HILL 68, Lone Peak (Utah) 64

Timpview (Utah) 70, British Columbia Christian Academy 62

Wasatch Academy (Utah) 75, Wakefield (Virginia) 64

Thursday, Dec. 8

Springville (Utah) 54, British Columbia Christian Academy 42

Timpview (Utah) 61, SMOKY HILL 60

Wasatch Academy (Utah) 71, Lone Peak (Utah) 58