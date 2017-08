Aurora prep sports scoreboard, 8.21.17

Vista PEAK junior Kayla Russell delivers a pitch during the second inning of the Bison’s season opener against Mountain Vista on Aug. 21, 2017, at Vista PEAK Prep. Vista PEAK fell 24-0 to the Golden Eagles in a non-league matchup. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, Aug. 21, 2017:

SOFTBALL

Englewood 21, Hinkley 1 (3 inn.)

Mountain Vista 24, Vista PEAK 0 (3 inn.)

BOYS GOLF

Continental League Tournament No. 3

At Lone Tree G.C.

Team scores (par 288): T1. Rock Canyon 313; T1. Heritage 313; 3. REGIS JESUIT 319; 4. ThunderRidge 325; T5. Highlands Ranch 331; T5. Mountain Vista 331; T5. Castle View 335; T8. Chaparral 335; T8. Ponderosa 335; 10. Legend 348; 11. Douglas County 355

Top 10 individuals (par 72): T1. Sam Blackwood (Heritage) 73; T1. Andrew Davis (Highlands Ranch) 73; 3. CAL MCCOY (REGIS JESUIT) 74; T4. Kieran McMullen (Rock Canyon) 75; T4. Tyler Mulligan (Chaparral) 75; 6. Dillon Baker (Castle View) 76; T7. Ben Carrington (Heritage) 77; T7. Evan Kalac (ThunderRidge) 77; T9. John Fulton (Ponderosa) 78; T9. Drew Downard (Heritage) 78; T9. Blake Katt (Legend) 78