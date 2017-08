Aurora prep sports scoreboard, 8.17.17

Vista PEAK’s Quezdon Ivey follows through on his tee shot on Hole No. 4 during the first EMAC major boys golf tournament of the season held on Aug. 17, 2017, at Aurora Hills Golf Course. Ivey shot an 86 to tie for 10th. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Thursday, Aug. 17, 2017:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

BOYS GOLF

Centennial League Meet No. 1

At Meadow Hills G.C.

Team scores: 1. Cherry Creek 301; 2. Arapahoe 302; 3. Mullen 310; 4. CHEROKEE TRAIL 323; 5. GRANDVIEW 350; 6. SMOKY HILL 356; 7. EAGLECREST 390; 8. OVERLAND 411

Top 10 individuals: 1. DAVIS BRYANT (EAGLECREST) 67; 2. Grey Brewer (Cherry Creek) 70; T3. JACK STEPHENSON (CHEROKEE TRAIL) 73; T3. Cole Reister (Mullen) 73; 5. Tom Packer (Arapahoe) 74; T6. Alex Yano (Arapahoe) 75; T6. Cade Kilkenny (Cherry Creek) 75; T6. Max Malden (Cherry Creek) 75; 8. Caleb Busta (Arapahoe) 76; T9. Mario Dino (Mullen) 77; T9. Jack Tickle (Arapahoe) 77; T11. BEAM BOONTA (CHEROKEE TRAIL) 78; T11. CHRISTOPHER KENNEDY (SMOKY HILL) 78

EMAC Major No. 1

At Aurora Hills G.C.

Team scores: 1. Prairie View 225; 2. Brighton 241; 3. VISTA PEAK 265; 4. RANGEVIEW 273; 5. Northglenn 318; 6. HINKLEY 336; 7. GATEWAY 337; 8. Westminster 359; 9. AURORA CENTRAL 363; Adams City no score

Top 10 individuals: T1. Terrance Barrios (Prairie View) 72; T1. Jay Audette-Smith (Brighton) 72; 3. Tyler Jensen (Prairie View) 76; 4. Jeff Nelson (Prairie View) 77; 5. Radien Weckwerth (Prairie View) 78; 6. LEVI ROBINSON (RANGEVIEW) 83; 7. Aaron Montoya (Adams City) 83; 8. Preston Gagon (Brighton) 84; 9. Andrew Rankin (Brighton) 85; T10. QUEZDON IVEY (VISTA PEAK) 86; T10. GARRISON MILTON (GATEWAY) 86