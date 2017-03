Aurora prep sports scoreboard, 3.28.17

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Tuesday, March 28, 2017:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

AURORA PREP SPORTS SCOREBOARD

BASEBALL

Anaheim Lions Tournament (California)

Regis Jesuit 3, Lincoln (Oregon) 1

Score by innings (r-h-e):

Lincoln 010 000 0 — 1 5 1

Regis Jesuit 000 201 x — 3 6 1

WP — Regis Jesuit: Michael McPeek (5 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 4 K). Save — Regis Jesuit: Michael Baer (1 1/3 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2K). Regis Jesuit hitting: Brodie Marino 2-3; Bryce Parsons 1-3, 2B, RBI; Austin Chouinard 1-3, 2B, run

Coach Bob Invitational (Arizona)

Grandview 13, Victor Valley (Calif.) 6

Mountain Ridge (Arizona) 11, Grandview 0 (5 inn.)

BOYS LACROSSE

Grandview 8, Alta (Utah) 7

La Costa Canyon (Calif.) 9, Regis Jesuit 8

GIRLS LACROSSE

Regis Jesuit 16, Santa Barbara (Calif.) 3