Aurora prep sports scoreboard, 2.10.17

Rangeview sophomore Sarah Mortenson prepares to begin her final attempt during the 1-meter diving finals at the 2017 Class 5A girls state swim meet on Feb. 10, 2017, at the Veterans’ Memorial Aquatic Center. Mortenson finished 16th in the competition. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Friday, Feb. 10, 2017:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

BOYS BASKETBALL

Cherokee Trail 69, Mullen 52

Score by quarters:

Cher. Trail 19 23 17 10 — 69

Mullen 8 8 18 18 — 52

Cherokee Trail points: Jaizec Lottie 19, Deon Barfield 11, Kamron Bode 7, Jay Duncan 7, Ian Kelly 6, Tyrone Patterson 6, Tyson Rodgers 5, Joseph Correa 3, Joe Cox 2, Prince Wilson 2

Eaglecrest 64, Cherry Creek 57

Score by quarters:

Eaglecrest 14 17 11 22 — 64

Cherry Creek 14 16 9 18 — 57

Eaglecrest points: Austin Forsberg 15, Colbey Ross 13, Victor Garnes 10, Ikenna Ozor 10, Xaiv’ion Jackson 6, Josh Walton 6, Nate Bokol 4

Hinkley 60, Brighton 57

Regis Jesuit 60, Ponderosa 52

Vista PEAK 66, Prairie View 52

Score by quarters:

Vista PEAK 26 12 8 20 — 66

Prairie View 9 13 15 15 — 52

Vista PEAK points: Marquise Johnson 18, Te’Rae Johnson 18, Tre Early 17, Quincy Sanders 7, Dylan Holt 6

GIRLS BASKETBALL

Brighton 41, Hinkley 31

Regis Jesuit 69, Ponderosa 29

Vista PEAK 67, Prairie View 49

GIRLS SWIMMING

Class 5A state meet

Team scores: 1. Fossil Ridge 390 points; 2. Fairview 334; 3. Arapahoe 221; 4. REGIS JESUIT 219; 5. Lewis-Palmer 155; 6. Rock Canyon 125; 7. Cherry Creek 104; 8. Mountain Vista 99; 9. GRANDVIEW 98; 10. Rocky Mountain 93; 11. ThunderRidge 76; T12. SMOKY HILL 72; T12. Douglas County 72; 14. Chatfield 50; 15. Columbine 38; 16. Legacy 37; 17. Legend 30; T18. Monarch 27; T18. Boulder 27; 20. CHEROKEE TRAIL 14; T21. Mountain Range 12; T21. Broomfield 12; 23. Pomona 7; 24. Ralston Valley 6; 25. Lakewood 3; 26. Chaparral 2; 27. RANGEVIEW 1

Full Class 5A team scores & individual results, here

ICE HOCKEY

Regis Jesuit 5, Mountain Vista 0

Score by periods:

Regis Jesuit 1 1 3 — 5

Mtn. Vista 0 0 0 — 0

Regis Jesuit goals: Will Desmond, Anders Erickson, Kyle Nelson, Shane Ott, Jordan Perez. Regis Jesuit assists: Justin Lico 2, Nicholas Schultz 2, Cade Alcock, Michael Baer, Erickson, Nelson. Regis Jesuit saves: Alec Martinez (9 shots on goal-9 saves)