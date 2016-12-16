Aurora prep sports scoreboard, 12.15.16

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Thursday, Dec. 15, 2016:
Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel
GIRLS BASKETBALL
Grandview 88, Dakota Ridge 16
Score by quarters:
Dakota Ridge 2 4 7 3 — 16
Grandview 20 36 13 20 — 88
Standley Lake 55, Smoky Hill 36
Score by quarters:
Smoky Hill 10 3 7 16 — 36
Standley Lake 21 9 19 6 — 55
Longmont Invitational
Overland 37, Longmont 32
Score by quarters:
Overland 9 5 12 11 — 37
Longmont 10 7 9 6 — 32
WRESTLING
Overland 51, Smoky Hill 30
145 pounds — Stephen Iturralde (Overland) pinned Obie Sanni (Smoky Hill), 1:35; 152 pounds — Alex Perez (Overland) pinned Eddie Ruiz (Smoky Hill), 1:07; 160 pounds — Tristen VandenHout (Smoky Hill) pinned Phillip Wandruff (Overland), 1:56; 170 pounds — Connor White (Smoky Hill) won by forfeit; 182 pounds — Alan Velasquez (Smoky Hill) won by forfeit; 195 pounds — Kaelin Chin (Overland) pinned Diego Velasquez (Smoky Hill), 1:22; 220 pounds — Angel Mares (Overland) won by forfeit; 285 pounds — Ryan Campbell (Smoky Hill) pinned Aaron Tekle (Overland), 1:33; 106 pounds — Overland won by forfeit; 113 pounds — Grant Bradley (Overland) won by forfeit; 120 pounds — Katie Nguyen (Smoky Hill) pinned London Riley (Overland), 0:28; 126 pounds — Isaiah Bradley (Overland) pinned Elijah Simpson (Smoky Hill), 2:56; 132 pounds — Mikey Mendoza (Overland) dec. Alex Galvan (Smoky Hill), 6-1; 138 pounds — Sean Kelly (Overland) pinned Charlie Pedderson (Smoky Hill), 3:31
GIRLS SWIMMING
Smoky Hill 93, Grandview 92
200 yard medley relay — 1. Grandview A (Lyssa Wood, Simone Cade, Taylor Dirks, Molly Nankey), 1 minute, 54.20 seconds (5ASQT); 2. Smoky Hill A (Jianna Walker, Jordyn Richey, Natalie Rotondo, Maggie Robben), 1:55.13 (5ASQT); 3. Smoky Hill B (Lauren Zurcher, Katie Anthony, Ciera Munns, Brieyana Walton), 2:00.88 (5ASQT); 200 yard freestyle — 1. Lyssa Wood (Grandview), 2:00.95 (5ASQT); 200 yard indiv. medley — 1. Natalie Rotondo (Smoky Hill), 2:14.18 (5ASQT); 2. Simone Cade (Grandview), 2:18.71 (5ASQT); 50 yard freestyle — 1. Molly Nankey (Grandview), 25.66 (5ASQT); 1-meter diving — 1. Jaclyn Santiago (Smoky hill), 193.60; 100 yard butterfly — 1. Natalie Rotondo (Smoky Hill), 1:00.09 (5ASQT); 100 yard freestyle — 1. Taylor Dirks (Grandview), 55.85 (5ASQT); 500 yard freestyle — 1. Molly Nankey (Grandview), 5:24.31 (5ASQT); 2. Blythe Iverson (Smoky Hill), 5:24.41 (5ASQT); 200 yard freestyle relay — 1. Grandview A (Sam Hufford, Abby Smith, Lily Williams, Simone Cade), 1:44.38 (5ASQT); 2. Smoky Hill A (Maggie Robben, Blythe Iverson, Brieyana Walton, Natalie Rotondo), 1:44.93 (5ASQT); 100 yard backstroke — 1. Taylor Dirks (Grandview), 1:03.36; 100 yard breaststroke — 1. Jordyn Richey (Smoky Hill), 1:10.74 (5ASQT); 2. Maggie Robben (Smoky Hill), 1:11.95 (5ASQT); 400 yard freestyle relay — 1. Grandview A (Sam Hufford, Lyssa Wood, Molly Nankey, Taylor Dirks), 3:49.53 (5ASQT); 2. Smoky Hill A (Blythe Iverson, Carlie Andrie, Jianna Walker, Jordyn Richey), 3:56.48 (5ASQT)