Aurora prep sports scoreboard, 10.2.17

Grass flies as Regis Jesuit senior Drew Anderson hits his approach shot on Hole No. 1 during the first round of the 2017 Class 5A boys state golf tournament on Oct. 2, 2017, at CommonGround G.C. in Aurora. (Photo by Courtney Oakes/Aurora Sentinel)

AURORA | The Aurora prep sports scoreboard for Monday, Oct. 2, 2017:

Courtney Oakes is Aurora Sentinel Sports Editor. Reach him at 303-750-7555 or sports@aurorasentinel.com. Twitter: @aurorasports. FB: Aurora Prep Sentinel

VOLLEYBALL

Gateway def. Far Northeast Warriors, 3-0

SOFTBALL

Eaglecrest 15, Smoky Hill 0

Score by innings (r-h-e):

Smoky Hill 000 0 — 0 2 2

Eaglecrest 249 x — 15 12 0

WP — Eaglecrest: Mackenzie Hochstetler (4 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 5 K). LP — Smoky Hill: Kayla Banks (2 IP, 12 H, 14 R, 13 ER, 5 BB, 1 K). Smoky Hill hitting: Kayla Banks 1-2; Emilie Roberts 1-2; Yasmine Ybarra 1-2, 2B; Eaglecrest hitting: Shayelyn Allen 3-3, 2B, 2 RBI; Kailey Wilson 2-3, HR, 3 RBI, 2 runs; Rachel Sabourin 2-2, 2 3B, 2 RBI, 3 runs; Hannah Jensen 2-2, 2B, RBI, run; Braelyne Crenshaw 1-3, 3 RBI, run; Brandee Morris 1-3, 2B, 2 RBI, 2 runs; Rylee Waggoner 1-2, 2 runs; Alicia Fraire 3 runs

Rock Canyon 17, Regis Jesuit 2

Score by innings:

Rock Canyon 722 6 — 17

Regis Jesuit 001 1 — 2

LP — Regis Jesuit: Jackie Cal (1 2/3 IP, 6 H, 7 R, 6 ER, 3 BB, 2 K). Regis Jesuit hitting: Chloe Valdez 1-2, RBI; Lanie Smith 1-2, 2B, RBI; Erin Templeton 1-2, run; Rhia Wallace 1-2, run; Izzy Macias 1-2

BOYS GOLF

Class 5A state tournament

First round at CommonGround G.C.

Team scores (par 213): 1. REGIS JESUIT 217; 2. Cherry Creek 221; 3. Fossil Ridge 222; 4. ThunderRidge 224; T5. Fairview 226; T5. Grand Junction 226; T7. Denver East 228; T7. Arapahoe 228; 9. Heritage 229; 10. Highlands Ranch 232; 11. Rock Canyon 236; 12. Monarch 243; 13. Fruita Monument 244; 14. Legacy 250

Top 10 individuals (par 71): 1. Dillon Stewart (Fossil Ridge) 69; T2. DAVIS BRYANT (EAGLECREST) 70; T2. CAL MCCOY (REGIS JESUIT) 70; T2. Canon Olkowski (Grand Junction) 70; T5. CAMERON KIRKE (REGIS JESUIT) 71; T5. Sam Blackwood (Heritage) 71; T5. Carter Kovarik (Cherry Creek) 71; T5. Evan Kalac (ThunderRidge) 71; T5. Brandon Bervig (Liberty) 71; T10. Tommy Packer (Arapahoe) 72; T10. Connor Jones (Mountain Range) 72; T10. Ryder Heuston (Fairview) 72

Complete first round state results, here